Allgäuer Zeitung fragt Bürger: Was wollen Sie von den Kandidaten vor der Wahl wissen?

Die Lokalredaktion Kempten kommt am Mittwoch zum Wochenmarkt und sammelt Ihre Fragen: Was wollen Sie von den Politikern wissen? Was ist Ihnen wichtig?

09.09.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Gute vier Wochen, dann wählt Bayern den neuen Land- und Bezirkstag. Der Wahlkampf ist in vollem Gange, die Parteien buhlen um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Nun wollen wir von Ihnen wissen: Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Welche Fragen haben Sie an die Politikerinnen und Politiker?

Der Treffpunkt: 10 bis 13 Uhr beim Wochenmarkt

Dazu kommt die Lokalredaktion am Mittwoch, 13. September, zum Kemptener Wochenmarkt. Von 10 bis 13 Uhr stehen die Redakteurinnen und Redakteure vor der Commerzbank und sammeln Wünsche sowie Fragen der Menschen aus Stadt und Land. Das, was die Menschen vor Ort bewegt, werden wir in unsere Berichterstattung vor der Wahl am 8. Oktober einfließen lassen.

Allein in Kempten sind nach Angaben aus dem Rathaus übrigens knapp 48.000 Frauen und Männer berechtigt, bei der Landtagswahl ihr Stimme abzugeben. Davon wählen knapp 3000 zum ersten Mal ihre Vertreter in die bayerische Staatsregierung.

Sind Sie verhindert? Können Sie am Mittwoch nicht zum Kemptener Wochenmarkt kommen?

Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an die Adresse: umfrage@azv.de Bitte geben Sie dabei auch Ihren vollständigen Namen, Ihr Alter sowie Ihren Wohnort an. (Lesen Sie auch: „Zunehmend beängstigend“ - Politiker sprechen bei Vandalismus an Wahlplakaten von "neuer Qualität")

Das sind die Direktkandidaten bei der Landtagswahl im Stimmkreis 709 Kempten-Oberallgäu

Bei der Landtagswahl treten als Direktkandidaten im Stimmkreis 709 Kempten-Oberallgäu an: Joachim Konrad (CSU), Markus Reichart (Grüne), Alexander Hold (Freie Wähler), Andreas Mayer (AfD), Hans Jürgen Ulm (SPD), Simon Schwendiger (FDP), Stefan Nowotny (Linke), Stefan Wagner (Bayernpartei), Franz Josef Natterer-Babych (ÖDP), Sercan Bünyamin (Die Partei), Christoph Meiler (Tierschutzpartei), Christiana Hofer (V-Partei3) und Margit Kießling (Basis).