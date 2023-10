Tiktok-Star kommt zu "AzubiXperience" ins Kemptener Kino

Neben lokalen Firmen treffen Jugendliche bei der Ausbildungsmesse der Allgäuer Zeitung einen Tiktok-Star. Dazu wird Mario Kart auf der Kinoleinwand gezockt.

27.10.2023 | Stand: 12:20 Uhr

Ins Kino gehen und dabei das richtige Ausbildungsunternehmen finden? Am Dienstag, 31. Oktober, ist das im Colosseum Kempten und dem Restaurant Starlet möglich. Denn die Allgäuer Zeitung veranstaltet dort zusammen mit der AOK Kempten und der Sparkasse Allgäu von 9.30 bis 12.30 Uhr die Ausbildungsmesse "AzubiXperience".

Eine Ausbildungsmesse - außerhalb der Schule

Neben Informationen über lokale Unternehmen können Jugendliche unter anderem einen berühmten Influencer kennenlernen und einen Kinogutschein gewinnen. Bewusst falle der Tag in die Herbstferien, sagt Fabian Frisch, Verkaufsleiter vom Lokalverkauf Kempten bei der Allgäuer Zeitung. Für gewöhnlich besuchen Schülerinnen und Schüler Messen wie diese im schulischen Rahmen.

„Zusammen mit unseren Partnern von der AOK und der Sparkasse Allgäu möchten wir ein neues, innovatives Konzept anbieten, das für die Jugendlichen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, attraktiv ist", sagt Frisch.

Tiktok-Star "itsofficialmarco" ist am Dienstag, 31. Oktober, im Colosseum

Der Star des Tages ist Marco Strecker, in den Sozialen Medien bekannt unter dem Namen "itsofficialmarco". Mehr als 580.000 Follower zählt der gebürtige Leutkircher auf Instagram, auf Tiktok sind es sogar über vier Millionen. Berühmt ist er für seine Videos, in denen er Mütter und Lehrerinnen imitiert. Am Dienstag haben Fans die Möglichkeit, ihn in Kinosaal 2 kennenzulernen und Fotos mit ihm zu machen.

Marco Strecker, bekannt als "itsofficialmarco". Bild: Trismile

Popcorn, Mario Kart und Bewerbungstipps in den Kinosälen

Die Kinosäle 4 und 6 stehen ebenso offen. Dort gibt es während des Vormittags vier verschiedene Vorträge, unter anderem zu Bewerbungstipps oder Einblicken in die Pflegeausbildung - Popcorn inklusive. Viel Spaß verspricht außerdem Mario Kart mit einer Nintendo Switch auf der Kinoleinwand zu zocken - die Spielekonsole ist gleichzeitig der Hauptgewinn des Glücksrads.

Lesen Sie auch: Jugendliche fragt Klimaaktivisten: "Wieso pflanzt die Letzte Generation keine Bäume?"

Diese 21 regionalen Unternehmen sind auf der Messe vertreten

Zeitgleich stellen sich bei den Kino-Kassen sowie im Starlet 21 regionale Unternehmen vor. Haben die Schülerinnen und Schüler ein erfolgreiches Gespräch mit den Vertretern eines Unternehmens geführt, bekommen sie einen Stempel. Wer fünf verschiedene gesammelt hat, erhält einen kostenfreien Kinogutschein. Die Stempelkarten dafür gibt es am Kino-Eingang.

Lesen Sie auch: Kinderuni in Kempten: Vorlesung "Mein Freund der Roboter" begeistert die Kinder

Kostenlos und ohne Anmeldung

"Uns ist sehr wichtig, bereits bestehende erfolgreiche Formate wie die Allgäuer Berufsoffensive oder die Allgäuer Lehrstellenbörse sinnvoll zu ergänzen“, sagt Frisch. Jede und jeder kann kostenlos und ohne Anmeldung an der Ausbildungsmesse teilnehmen. Ab 13.30 Uhr geht es mit dem regulären Kinobetrieb weiter.

Diese Vorträge finden in Kino 4 statt:

10.50 Uhr: Allgäuer Zeitung - Wie werde ich Journalist/in?

11.10 Uhr: AOK - 5 Tipps zur Bewerbung

11.30 Uhr: Sparkasse - Du. Wir. Sparkasse

11.50 Uhr: Allgäu GmbH - Ein Einblick in die Pflegeausbildung im Allgäu

Diese Firmen sind bei "AzubiXperience" vertreten:

Geiger

Geiger Facility Management

Van Genechten Packaging

AIP Automotive

Stadt Kempten

Ceratizit

Maha Maschinenbau

Schellheimer

Zweckverband für Abfallwirtschaft

3M Technical Ceramics

Klinikverbund Allgäu

Töpfer Babywelt

Dachser

Autohaus Seitz

V-Markt

Allgäu GmbH

Allgäuer Überlandwerk

Präg

AOK Kempten

Sparkasse Allgäu

Allgäuer Zeitung

Weitere Nachrichten aus Kempten lesen Sie wie immer hier.