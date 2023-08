Schläge, sexuelle Übergriffe – Allgäuerin zeigt Ex-Partner an, Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Eine 32-jährige Allgäuerin kann nicht verstehen, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt hat. Das passiere häufig, sagen Fachstellen.

27.08.2023 | Stand: 13:24 Uhr

Zeigen Betroffene häusliche Gewalt an, führt das nur selten zur Verurteilung der Täter. Das sagen Fachstellen, wie der Frauennotruf oder das Frauenhaus in Kempten, die Betroffene beraten. Einer 32-jährigen Allgäuerin, die anonym bleiben möchte, ist genau das passiert. Ihr Ex-Partner habe sie manipuliert, ihr gedroht, sie geschlagen und vergewaltigt. Auf ihre Anzeige folgte nach einem halben Jahr die Einstellung der Ermittlungen. Sie fühlt sich nicht gehört. „Ich alleine habe keine Stimme“, sagt sie. Was Fachstellen fordern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.