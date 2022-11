Diese Lösung für die Allgäuhalle ist ein großer Gewinn für Kempten

Von diesem Kompromiss für die Allgäuhalle profitieren mehrere. Michaela Waldmann hat damit einen erfolgreichen Start hingelegt, findet unsere Autorin.

16.11.2022 | Stand: 18:58 Uhr

Für Michaela Waldmann hätte der Start auf ihrem neuen Posten als Chefin des „ Kempten Messe- und Veranstaltungsbetriebs“ kaum besser laufen können: Sie hat mit Unterstützung von Stadtrat Hans-Peter Hartmann geschafft, was vorher undenkbar schien. Die Zwischenlösung für die Allgäuhalle ist ein großer Gewinn. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ein Gewinn für das Kulturquartier Allgäu und dessen Unterstützer. Denn der Verein hat nun die Möglichkeit, mittels der Gaststätte zu zeigen, welche kulturelle Entfaltung dort möglich ist. Ein Gewinn für die Big Box Allgäu, weil das Nachbar-Grundstück als Veranstaltungsort weiter zur Verfügung steht.

Ein lebendiges Allgäuhallen-Areal und genug Zeit für die langfristige Lösung

Vor allem aber ein Gewinn für Kempten, weil das Allgäuhallen-Areal in den nächsten Jahren belebt bleibt. Weil mit Kulturquartier-Verein sowie der Big Box Allgäu verschiedene Akteure aus der Kulturbranche in den Startlöchern stehen, um dort ein Zusatzangebot für die Kemptenerinnen und Kemptener zu schaffen. Weil die Stadträtinnen und Stadträte nun in Ruhe entscheiden können, was langfristig aus dem Areal wird.

Jetzt ist es wichtig, an der Weiterentwicklung dranzubleiben und es nicht – wie in der Vergangenheit geschehen – auf die lange Bank zu schieben. Und gut ist auch, dass dabei die dunkle Vergangenheit der Allgäuhalle als KZ-Außenlager als zentrales Thema berücksichtigt bleibt. Lesen Sie auch: "Es geschah genau hier": Das sind die Opfer, Täter und Tatorte der NS-Zeit in Kempten.