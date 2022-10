Nach Spitzengespräch: Wie geht es mit der Allgäuhalle weiter?

Big Box Allgäu, Kulturquartier-Verein und Stadt sprechen über die Zukunft der Allgäuhalle in Kempten. Auch der Kulturausschuss soll miteingebunden werden.

26.10.2022 | Stand: 14:52 Uhr

Machen am Ende die Big Box Allgäu und der Kulturquartier-Verein (KQA) bei der Allgäuhalle gemeinsame Sache? Das im Werkausschuss angekündigte Gespräch zwischen Christof Feneberg, Geschäftsführer der Big Box, und Andreas Schütz (KQA) verlief nach Aussagen beider gut. Mehr wollen sie zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht sagen.

Auch der Kemptener Kulturausschuss will bei Zukunft der Allgäuhalle mitreden

Wie berichtet, haben beide Parteien Interesse an einer langfristigen Nutzung des Areals. Zunächst geht es aber ausschließlich um die Zwischennutzung der Gastronomie. Diese hat FH Promotions, hinter der die Big Box steckt, gepachtet. Dem KQA-Verein schwebt ein Konzept mit Jazzclub und Kleinkunstbühne vor. Die Stadt bat nun beide Seiten an einen Tisch. Wie es nun weitergeht und wie das Gespräch aus ihrer Sicht verlief – dazu äußerte sich auf Anfrage unserer Redaktion am Dienstag von städtischer Seite niemand. Feneberg verweist auf die nächste Sitzung des Werkausschusses am Dienstag, 15. November. Er wolle niemandem vorgreifen.

Grünen-Stadtrat Lajos Fischer hat indes im Namen der Grünen, der Freien Wähler-ÜP sowie der SPD beantragt, dass auch der Kulturausschuss in die Beratungen über die weitere Nutzung der Allgäuhalle eingebunden wird. „Der Stadtrat hat sich im Rahmen unseres kommunalen Kulturentwicklungskonzepts für die Schaffung eines neuen Kulturquartiers entschieden“, schreibt Fischer. Der Kulturausschuss habe die Aufgabe, sich mit wichtigen kulturpolitische Themen zu befassen.