Überraschende Wendung: Bahnt sich ein Kompromiss für die Allgäuhalle an?

Die Diskussion über eine Zwischennutzung der Allgäuhalle in Kempten ist noch nicht beendet. Gibt es eine gemeinsame Lösung von Big Box und Kulturquartier?

20.10.2022 | Stand: 08:14 Uhr

Die Zukunft der Allgäuhalle bleibt weiter ungewiss. Eine Entscheidung über eine langfristige Lösung wird es so schnell auch nicht geben. Doch wie die Gastronomie in dem denkmalgeschützten Gebäude zumindest zwischenzeitlich genutzt wird – darüber wird der Werkausschuss laut Oberbürgermeister Thomas Kiechle voraussichtlich im November abstimmen. Während der jüngsten Sitzung gab es eine überraschende Wendung: Am Montag treffen sich Christof Feneberg, Geschäftsführer der Big Box Allgäu, und Andreas Schütz vom Kulturquartier-Verein. Beide Parteien haben Interesse an der Weiterentwicklung des Areals. Nun könnte es einen Kompromiss geben. Darauf hoffen zumindest einige Stadträte.

