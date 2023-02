Musik und Kleinkunst in der Allgäuhalle Kempten: So startet die „Kulturwirtschaft“

Bald zieht neues Leben in die Allgäuhalle Kempten: In der Gaststätte startet der Kulturquartier-Verein mit Musik und Kleinkunst. Der Eröffnungs-Termin steht.

17.02.2023 | Stand: 06:12 Uhr

In die Allgäuhalle wird bald wieder Leben einziehen – genauer gesagt in der Gaststätte: Am 2. April 2023 startet der Kulturquartier-Verein ein buntes Programm mit Kleinkunst und Musik in dem 100 Quadratmeter großen Raum. Ein Name mit Wortspiel ist inzwischen auch gefunden für diese neue Spielstätte: „KulturWIRtschaft“ wird sie heißen. Im Saal werden zwischen 72 (bestuhlt) und 120 Gäste (unbestuhlt) Platz finden.

