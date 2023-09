Alltag von Wohnungslosen in Kempten: "Es muss ein Umdenken stattfinden"

Der umkämpfte Immobilienmarkt wird in Kempten zunehmend zum Problem. An einem Aktionstag wollen Akteure vor Ort Einblicke in das Leben Betroffener geben.

04.09.2023 | Stand: 17:28 Uhr

138 Erwachsene und 17 Kinder leben in Kempten statt im eigenen Zuhause in einer Unterkunft für Wohnungslose. Schulden, Krankheit, Sucht oder schlicht mangelnde Perspektiven auf dem umkämpften Wohnungsmarkt – jeder können in eine solche Lage geraten, informiert die Diakonie Allgäu zum Tag der wohnungslosen Menschen am 11. September. Von politischer Seite bedarf es mehr Unterstützung in diesem Feld, sagen Sarah Piersig und Simon Ried, Sozialarbeiter in den Notunterkünften der Stadt Kempten: „Diese Unterbringungsform in den Notunterkünften wird den Menschen nicht gerecht, weil die Befriedigung der normalsten Grundbedürfnisse nicht mehr gewährleistet ist. Nämlich das Bedürfnis nach Rückzug, Privatsphäre, Sicherheit und relativer Selbstbestimmtheit.“

