Almapharm in Wildpoldsried: Die Apotheke fürs Tier

Almapharm entwickelt, produziert und vertreibt seit 50 Jahren Nahrungsergänzung. Veterinäre setzen die Mittel ein in der Therapie für Hunde, Katzen, Rinder, Pferde.

22.07.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Beim einen hakt’s mal bei der Verdauung, bei der anderen knirscht’s in den Gelenken – das kennt jeder Mensch. Zur Linderung der Beschwerden greift man aber nicht gleich auf Antibiotika oder starke Schmerzmittel zurück. Ähnlich verhält es sich in der Tierwelt. Hat ein Hund beispielsweise Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, greifen Tierärztinnen und Tierärzte gern zu unterstützenden Präparaten. Fündig werden sie in Wildpoldsried. Seit 50 Jahren ist die Firma Almapharm Partner für Nahrungsergänzung bei Nutz- und Haustieren.

