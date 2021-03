Alpenverein Memmingen trauert um Ehrenvorsitzenden

Norbert Kloiber ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Er leitete 33 Jahre die Geschicke der Alpenvereinssektion Memmingen. Zudem gehörte er 24 Jahre dem Stadtrat an.

12.03.2021 | Stand: 12:27 Uhr

Norbert Kloiber leitete die Sektion Memmingen des Deutschen Alpenvereins von 1975 bis 2008. Länger war noch niemand für die Geschicke der Sektion verantwortlich. Nun ist der Ehrenvorsitzende und langjährige SPD-Stadtrat im Alter von 90 Jahren verstorben.

Norbert Kloiber wurde in Weisingen bei Dillingen geboren. Er besuchte das Realgymnasium in Augsburg und kam 1948 zur Ausbildung als Industriekaufmann zur „Schwäbischen Tuch- und Wolldeckenfabrik Bilgram & Kayser“ in Memmingen, wo sein Onkel Mitinhaber war. Von 1962 bis 1984 führte Kloiber ein Bekleidungsgeschäft. Im Jahr 1965 trat er in die hiesige Alpenvereins-Sektion ein und wurde 1975 zum Vorsitzenden gewählt. Dieses Ehrenamt hatte er 33 Jahre inne. Neben seinem Engagement im Alpenverein war Kloiber 24 Jahre Mitglied des Memminger Stadtrats. An seinem 75. Geburtstag wurde er mit dem Stadtsiegel ausgezeichnet. Zudem erhielt er das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten für besondere Verdienste im Ehrenamt.

Viele Aufgaben rund um die Memminger Hütte

Durch seine gesamte Amtszeit als Sektionsvorsitzender zogen sich nach Angaben der Sektion verschiedene Herausforderungen im Zusammenhang mit der Memminger Hütte. Als Beispiele nennt der Alpenverein den Bau der Winterraumhütte, die Abwasserreinigungsanlage sowie die Renovierung der Wasch- und Sanitärräume und den Erhalt von Wegen.

Im Innenleben der Sektion wurden während seiner Amtszeit die Ortsgruppe Illertal und die Seniorengruppe gegründet, die gesamten Arbeiten auf 17 Referate aufgeteilt, der Internetauftritt der Sektion in Angriff genommen und eine regelmäßig erscheinende Jahresschrift erstellt. In diese Zeit fallen auch der Kauf des Berghauses Kleinwalsertal und des Hauses Wäldele 56 sowie umfangreiche Umbau- und Renovierungsmaßnahmen. Auch einige Großveranstaltungen wurden erfolgreich durchgeführt – zum Beispiel die 125-Jahr-Feier der Sektion und mehrere Sektions-Expeditionen nach Südamerika.

Memminger machte sich fürs Lechtal stark

Daneben engagierte sich die Sektion und in ganz besonderer Weise Norbert Kloiber für den Erhalt des Lechtals in seiner Ursprünglichkeit gegen die Pläne, die meisten Seitentäler mit Stauseen zu zerstören. Trotz vieler Aktivitäten hatte er noch Zeit, viele Drei- und Viertausender in den Alpen, einige Sechstausender in Südamerika und den 7077 Meter hohen Kun-Gipfel im Pamirgebirge zu besteigen.

