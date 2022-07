Der Quartiersplatz im Kemptener Westen kann kommen. Der DAV verkauft Parkplätze - auch für den Bau einer Grundschule. Doch wo parken jetzt die Klettersportler?

29.07.2022 | Stand: 07:34 Uhr

Mehr als zwei Stunden diskutierten die Mitglieder der Alpenvereinssektion Allgäu-Kempten am Mittwochabend über den Verkauf der Parkplätze vor ihrem Kletterzentrum an die Stadt Kempten. Diese will bekanntlich am Aybühlweg bis zum Jahr 2025 eine zehnte Grundschule mit einer Zweifach-Turnhalle bauen. Für die Baustelleneinrichtung braucht sie 55 der 91 DAV-Parkplätze. Von den 196 anwesenden Alpenvereinsmitgliedern stimmten 120 für den Verkauf, 70 dagegen.

