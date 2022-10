Als junger Dirigent oder jetzt an der Tuba: Herbert Zuber will dem Nachwuchs Raum geben

Seit 42 Jahren ist Herbert Zuber mit Leidenschaft in der Moosbacher Kapelle dabei. Als junger Mann wurde er Dirigent und gab 29 Jahre lang den Ton an.

26.10.2022 | Stand: 16:44 Uhr

In Erinnerungen schwelgend blättert Herbert Zuber durch die Chronik der Musikkapelle Moosbach. Vor 42 Jahren begann er mit dem Musizieren im Verein. Seitdem ist viel passiert. Zuber hat an allen Ecken mitgearbeitet. Er spielte Schlagzeug, war dann Dirigent, jetzt bläst er die Tuba, engagiert sich seit 36 Jahren in der Vorstandschaft. Ein Foto zeigt ihn als jungen Kerl mit Lockenkopf bei seinem ersten Konzert als Dirigent. Die Ärmel des weißen Hemds sind hochgekrempelt. Gerade einmal 21 Jahre alt war er da. „Wenn du so jung bist, dann legst du halt los“, erzählt er.

29 Jahre lang war Herbert Zuber Dirigent in Moosbach

Dirigent werden – das war eigentlich nicht Zubers Plan. Wie zur Blasmusik kam er auch dazu aus einem Mangel: Der örtlichen Musikkapelle fehlte es an Nachwuchs. Anders als heute sei die Jugendausbildung damals wenig strukturiert gewesen, sagt der 56-Jährige: „In der Hinsicht hat man lange geschlafen.“ Mit 14 Jahren ging es für ihn nach einem Vierteljahr Schlagzeugerunterricht direkt in die Reihen der Musikantinnen und Musikanten.

Heute sitzt Zuber wieder dort. Allerdings an der Tuba. Dazwischen liegen unter anderem 29 Jahre als Dirigent. Für sein vielfältiges Engagement ehrt ihn seine Kapelle beim Jahreskonzert am kommenden Samstag. Was ihm bei all seinen Aufgaben am wichtigsten gewesen sei? Junge Menschen zur Musik zu bringen, sagt Herbert Zuber: „Dass sie überhaupt damit in Berührung kommen, darauf kommt es an.“

Er selbst kam mit Musik im Wirtshaus seiner Mutter in Berührung. Dort spielte oft ein Organist zum Tanz auf. „Mich hat fasziniert, wie er die Leute ganz allein im Griff hatte.“ Und so nahm der kleine Herbert im Alter von acht Jahren Orgelunterricht. Nur eines von vielen Instrumenten, die Zuber heute beherrscht.

Zuber blickt auf Jugendausbilung, Ausflüge nach Frankreich und immer neue Ideen zurück

Bevor er sich selbst zutraute, den Taktstock in so jungen Jahren zu übernehmen, habe er lange überlegt, erzählt er: „Ich musste schauen, wo ich das Wissen, das ich brauche, herbekomme.“ Neben dem Dirigentenkurs entschied sich Zuber, selbst noch einmal auf die Lehrbank zu sitzen – und lernte Tenorhorn. „Für mich war klar: Wenn ich vorne dran stehe, dann muss ich auch ein Blasinstrument beherrschen.“

Um dieses Fundament an künftige Generationen weiterzugeben, bot Zuber als junger Dirigent gemeinsam mit Musikerkollege Markus Rueß Unterricht für Kinder an. Vier Stunden, jeden Montag, für alle Instrumente, in dem Raum, in den er auch heute noch jede Woche zur Probe kommt.

Herbert Zuber (links) im Jahr 1986 – kurz bevor er Dirigent wurde. Bild: Zuber

Zuber blickt gerne auf seine Zeit als Dirigent zurück. Auf die Ausflüge in die französische Partnergemeinde Chailland. Oder auf den ersten Versuch, in Moosbach ein Bockbierfest zu etablieren. Gerade einmal 30 Gäste seien damals gekommen. Als der Verein das Fest später zu einer Meisterschaft mit Maßkrugstemmen und Wettsägen machte, sei der Saal plötzlich voll gewesen, erzählt er und lacht. Auch die ersten Proben von moderneren Werken, zum Beispiel swingige Stücke von Glenn Miller, sind ihm in Erinnerung geblieben. Immer wieder neue Ideen zu kreieren, das funktioniere nur gemeinsam. Generationsübergreifend. Zuber sagt: „Man muss als Älterer auch akzeptieren, dass die Jungen anders denken, und deren Vorschläge manchmal besser sind.“

Heute engagiert sich Zuber im Allgäu-Schwäbischen Musikbund

Im Laufe der Jahre hat Zuber viel geleistet. Er gründete die Jugendkapelle Rottachsee (Sulzberg, Moosbach und Ottacker) mit. Gemeinsam stießen die drei Kapellen die Idee für eine Bläserklasse an, die es seit September an der Grundschule Sulzberg gibt. Als stellvertretender Vorsitzender beim Bezirk 1 Kempten des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds nimmt Zuber Bläserprüfungen ab oder ehrt verdiente Musikerinnen und Musiker. Und als Mitglied im Gemeinderat kümmert er sich als Vereinsbeauftragter um Menschen im Ehrenamt.

Herbert Zuber erinnert sich an sein Abschlusskonzert als Dirigent, als er den Stab 2016 an Nachfolger Markus Speiser übergab. Als letztes Stück wählte er „My Way“, Sohn Fabian spielte das Trompetensolo. „Da war mir klar, dass es weitergeht. Die junge Generation steht motiviert in den Startlöchern. Genau das brauchen wir.“

Das Jahreskonzert der Musikkapelle Moosbach findet am Samstag, 29. Oktober, im Gasthof Engel statt. Beginn ist um 20 Uhr.