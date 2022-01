Als Kempten plötztlich wuchs: Das ist zum Jubiläum geplant

Bis vor 50 Jahren waren Sankt Mang und Sankt Lorenz noch eigenständige Gemeinden. Dann stieg die Zahl an Einwohnern in Kempten schlagartig.

31.01.2022 | Stand: 14:09 Uhr

Der 1. Juli 1972 hat für die Stadt Kempten eine historische Bedeutung: 50 Jahre ist es an diesem Tag her, dass sie um die Gemeinden Sankt Mang und Sankt Lorenz wuchs. Damit vergrößerte sich die Fläche des Stadtgebiets laut einer Mitteilung aus der Stadtverwaltung von 39 auf 63 Quadratkilometer, die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner stieg um etwa 12.000 auf über 57.000 an. Im Jubiläumsjahr werde es zahlreiche Veranstaltungen geben – vor allem in den Stadtteilen Sankt Mang und Sankt Lorenz.

Die Stadt Kempten will das "Eigenleben" der ehemals eigenständigen Stadtteile beleuchten

Dass inzwischen etwa 71.000 Menschen in Kempten leben, ist aus Sicht der Stadt ein Beleg dafür, „wie dynamisch sich die Stadt seither entwickelt hat“. Kemptens Ehrenbürger Dr. Josef Höß – Oberbürgermeister von 1970 bis 1990 – hatte damals dazu aufgerufen, das „Eigenleben der neuen Stadtteile weitestmöglich zu wahren“. Dies sei gelungen, was zum Beispiel die Feuerwehren zeigen, die Musikkapellen oder das vielfältige Vereinsleben. Daher will die Stadt gerade das „Eigenleben“ – und damit die Geschichte von Sankt Mang und Sankt Lorenz, die bereits von 1811 bis 1818 zu Kempten gehört hatten – in diesem Jahr immer wieder thematisieren.

Hier gibt es die Programmübersicht zu 50 Jahre Gebietsreform in Kempten

Eine Programmübersicht bietet die Broschüre „Gemeinsam ge-wachsen“. Alle Informationen zum Jubiläumsjahr gibt es außerdem hier.