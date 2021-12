Er eröffnete die erste Fußgängerzone Schwabens: Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Josef Höß feiert in Kempten 90. Geburtstag

20 Jahre lang führte Dr. Josef Höß die Stadt Kempten. Als die Stadt 1972 mit dem Landkreis zusammengelegt werden sollte, kämpfte er für die Eigenständigkeit.

25.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Seinen 90. Geburtstag feiert am ersten Weihnachtsfeiertag Dr. Josef Höß. Der Jurist führte von 1970 bis 1990 die Geschicke der Stadt als Oberbürgermeister und gilt als Architekt der Gebietsreform 1972. Seine zweite Karriere führte ihn nach Sachsen, wo er als Bürgermeister in Dresden und Präsident des sächsischen Roten Kreuzes wichtige Weichen stellte. Seinen politischen Ruhestand verbringt er in Kempten, wo er vor zehn Jahren zum Ehrenbürger ernannt wurde.

Die geplanten Empfänge und Besuche müssen pandemiebedingt ausfallen. Deshalb gratulierte Rathauschef Thomas Kiechle per Brief.

Mit einer Tasse Tee in der Hand erinnerte sich Höß jetzt im Gespräch mit unserer Redaktion an seine Schulzeit. Der Landwirtssohn aus Aach bei Oberstaufen legte 1952 sein Abitur am Carl-von-Linde-Gymnasium ab. Nach seiner Studienzeit kehrte er zurück an die Iller, wurde 1964 Kämmerer und übernahm 1970 die Amtskette von August Fischer.

Augsburg sollte nicht die einzige kreisfreie Stadt Schwabens bleiben

Höß hatte schon früh erkannt, dass Kempten an die Grenze seiner Entwicklungsmöglichkeiten gestoßen war. Da kam ihm die Gebietsreform 1972 gerade recht, auch wenn der damalige Kemptener Landrat Vitus Riegert den Vorschlag machte, Kempten und das Oberallgäu sollten einen Landkreis bilden. „Doch dann wäre Augsburg die einzige kreisfreie Stadt in Schwaben geblieben. Das geht nicht“, sagte Höß damals.

Am 1. Juli 1972 kamen St. Lorenz und Sankt Mang zu Kempten und als Grundsatz gilt bis heute, dass die Feuerwehren und Vereine in den Stadtteilen ihre Eigenständigkeit bewahren. Durch die Vereinigung wuchs Kempten von 24 auf 63 Quadratkilometer und die Bevölkerungszahl stieg von 45.000 auf 57.000. Heute sind es 71.000. „Eine der ersten Aufgaben war die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes 1973“, erinnert sich der Altoberbürgermeister heute.

Aus der alten Kiesgrube wurde der Engelhaldepark

In nur zwei Jahren legte er die planerische Grundlage für das Wachsen der Stadt Kempten. Dazu gehörten der 110 Hektar große Industrie- und Gewerbepark Ursulasried-Hub und ein Grüngürtel quer durch die Stadt: „Aus der alten Kiesgrube wurde der Engelhaldepark und im Norden wurde der Schwabelsberger Weiher renaturiert, das ist heute ein Juwel.“

„Wir müssen näher zusammenkommen“, sagte Höß 1972 zum damaligen Oberallgäuer Landrat Theo Rössert und stieß eine Reihe von Zweckverbänden für Wasser, Abwasser, Krankenhaus, Rettungswesen und Schulen an. Aus dem Zweckverband Müllverbrennungsanlage entwickelte sich der Zweckverband für Abfallwirtschaft (ZAK), der die Stadt schon in der Ära Höß mit Fernwärme versorgte. Die Hochschule sieht Höß als Meilenstein: „Die hat die Stadt bis heute verjüngt.“

In Kempten entstand die erste Fußgängerzone Schwabens und die Idee zu neuen Ausgrabungen im APC kam beim Rasieren

1970 eröffnete der Vater von drei Söhnen die erste Fußgängerzone in Schwaben. Die Idee zu neuen Ausgrabungen im Archäologischen Park Cambodunum kam dem leidenschaftlichen Dauerläufer eines Morgens beim Rasieren. „Ich wollte die Wurzeln der Stadt sichtbar machen.“ Ein Herzensanliegen waren dem begeisterten Bergwanderer das Alpinmuseum und die Filialgalerie des Bayerischen Nationalmuseums im Marstall. Den Umbau der ehemaligen Stiftsmälzerei zur Sing- und Musikschule mit Malschule und den Umbau des Rathauses machte er zur Chefsache. Seine Pläne für eine Stadthalle blieben letztlich in der Schublade.

Für seine Leistungen erhielt der CSU-Politiker die Verdienstkreuze am Bande und Erster Klasse sowie den Bayerischen Verdienstorden.

Einige Meilensteine der Ära Höß:

1970 Fußgängerzone, 1972 Gebietsreform, 1972 Gründung ZAK, 1974 Industriepark, 1974 Sportlerehrung, 1974 Jugendfreizeitheim, 1975 Müllverbrennungsanlage, 1976 Anschluss an Erdgas, 1976 Flächennutzungsplan, 1977 Hochschulgründung, 1977 Haus der Senioren, 1981 Berufsschulzentrum, 1981 Sing- und Musikschule, 1982 Ausgrabungen im APC, 1982 Gruppenklärwerk, 1983 Haus International, 1984 Fernwärmenetz, 1986 Alpenländische Galerie, 1987 Städtepartnerschaft Sopron, 1987 Städtepartnerschaft Trient, 1987 Schwabelsberger Weiher, 1988 Krankenhauszweckverband, 1989 Engelhaldepark, 1990 Mittlerer Ring geschlossen, 1990 Städtepartnerschaft Sligo.

