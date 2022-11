Als in Kempten noch "Harmonie" herrschte: Dokumente einer alten Lesegesellschaft tauchen auf einem Dachboden auf

Maria und Ullrich Kremser finden Dokumente einer längst vergessenen Lesegesellschaft auf dem Dachboden. Stadtarchivar Dr. Franz-Rasso Böck ist begeistert.

17.11.2022 | Stand: 14:00 Uhr

1805 gründeten Landrichter Johann Georg Henne, Stadtrichter Holl und Landkommissar von Preuß die „Neustädtische Lesegesellschaft“. Damit wollten sie den gebildeten bewohnern Kemptens die Benutzung vorzüglicher Zeitschriften und klassischer Literatur ermöglichen. Jetzt tauchten auf dem Dachboden der Firma Kremser in der Eberhardstraße in einem Sack verpackt Protokoll- und Kassenbücher sowie Mitgliederverzeichnisse auf.

„Der Verein bestand bis nach dem Zweiten Weltkrieg und wurde erst 1951 aus dem Register gelöscht“, sagte Stadtarchivar Dr. Franz-Rasso Böck bei der Übergabe der Unterlagen von Ullrich Kremser an Oberbürgermeister Thomas Kiechle.

Lesegesellschaften: Das Bürgertum emanzipiert sich - auch in Kempten

Im 19. Jahrhundert begann die Emanzipation des Bürgertums und sogenannte Lesegesellschaften wurden zur Form dieses aufstrebenden Standes. Ziel war die individuelle Bildung und der Austausch im Kreis von Gleichgesinnten. Zur Gründung in Kempten kamen immerhin 90 Gäste, doch bald schmolz die Zahl auf 32 zusammen. Nach den Befreiungskriegen der Jahre 1813-1815 erklärten alle Offiziere der jungen Kemptener Garnison ihren Beitritt, es ging aufwärts. Im Jahr 1816 erhielt die Gesellschaft den Namen „Harmonie“. Gleichlautende Vereine gab es beispielsweise in Kaufbeuren, Memmingen oder Mannheim. (Lesen Sie auch: Neues Buch "Kemptener Geheimnisse" - Die Stadt mit anderen Augen sehen)

Getagt wurde Anfangs im Gasthof „Zum Strauß“ an der Poststraße. Im Oktober 1821 zog die Gesellschaft ins Haus des Landschaftskassiers Hößle in der Salzstraße 22. Dort blieb der Verein bis 1928 und gab dem denkmalgeschützten Haus (heute Finanzamt) seinen bekannten Namen „Harmonie“.

"Harmonie-Gesellschaft" in Kempten war auch für Frauen geöffnet

„Der Verein war auch für Frauen geöffnet, das ist ein Novum“, urteilt Dr. Böck. Er hat die Listen der Vorstandsmitglieder durchforstet: „Das war das Who is Who der Stiftsstadt.“ Im Juni 1824 wurde das Harmonie-Gebäude versteigert und kam in Besitz der Familie Ziegerer, die ihr Geld mit Leinwandhandel verdiente.

Die Mitglieder der Lesegesellschaft fühlten sich sichtlich wohl. Zum Zeitvertreib gab es im „Lustgarten mit Pavillon“ eine Sommerkegelbahn. Aus dem Kassenbuch geht hervor, dass es im Haus einen Billardtisch gab, für den die Herren einen entsprechenden Obolus bezahlen mussten. Neben dem Billardgeld verzeichnet der Schatzmeister Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge, einen Bierpfennig und den Posten „Vergnügen“. Was sich dahinter verbirgt, konnte Kremser nicht sagen. (Lesen Sie auch: Abenteuer Friedhof: Unter der Burghalde erzählen die Grabmale Geschichten aus Kempten)

Kremser-Vorfahren waren Mitglieder

Seine Vorfahren waren lange als Mitglieder aufgeführt und auch im Vorstand der Harmonie-Gesellschaft. Die war in den Jahren 1860 auf über 180 Mitglieder angewachsen, darunter waren sechs Frauen.

Der Dachbodenfund wird nun im Stadtarchiv überarbeitet und ergänzt den Bestand über die Vereine der Stadt.