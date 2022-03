Altersarmut ist weiblich – aber nicht unvermeidbar

Angie Ehinger motiviert Frauen, drohende Finanznot abzuwenden. Ausreden lässt sie nicht gelten. Die Rentenfalle kann bereits früh zuschnappen.

17.03.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Altersarmut ist weiblich. Frauen verdienen weniger, haben Ausfallzeiten, die Rente ist viel niedriger als die von Männern. Fotografin und Autorin Angie Ehinger ruft Frauen auf, sich dagegen zu stemmen. „Ausreden gelten nicht“, ist die zentrale Botschaft ihres Online-Vortrags im Rahmen der Frauenaktionstage.

Mit Susanne Hatzelmann, Dienststellenleiterin der Malteser in Kempten, hat die Referentin eine Ausstellung konzipiert, die auch in Kempten schon zu sehen war. Eindrucksvolle Porträts von neun Frauen und einem Mann sind entstanden. Sie zeigen Menschen, die in ihrem Lebensabend angewiesen sind auf kostenlose Essenslieferungen.

Gute Zähne und Fußpflege kosten auch Geld

Geld sei auch im Alter das Mittel für gewissen Komfort. Das beginne bei gut sitzenden Zähnen und anderen medizinischen Leistungen. „Renten- und Gesundheitssystem werden die Leistungen stark reduzieren“, ist Hatzelmann sicher. Es lohne sich, mit 30 Jahren schon mal in den Rentenbescheid zu gucken.

35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich an diesem Dienstagabend eingeloggt. Die Referentin berichtet von den Treffen mit Frauen, die sich auf ihre Männer verlassen hatten, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben und nun auf Hilfe angewiesen sind.

Das will Angie Ehinger nicht erleben. Die 51-Jährige ist seit 20 Jahren verheiratet und hat zwei Kinder: „Ich bin also nicht die Kampf-Emanze, aber will eine gleichberechtigte Partnerschaft.“

Weiterbildung macht die Arbeitskraft wertvoller

„Beruflich unbedingt am Ball bleiben“, rät sie allen Frauen. Weiterbildung eröffne neue Verdienstmöglichkeiten. Für ihren Meisterinnenbrief habe sie sich auch krummlegen müssen, Entbehrungen erlebt. Das eigene Studio in Mauerstetten war der Lohn.

„Altersarmut beginnt früher als du denkst“, gibt sie den Zuhörerinnen mit. Um den Lebensstandard jenseits der 65 zu halten, würden Normalverdienende meist zu wenig Rente bekommen. Vorhandenes Geld sollte also schon in jungen Jahren auf die Seite gebracht werden, „aber bitte nicht aufs Konto“. Die Suche nach einem vertrauenswürdigen Finanzstrategen habe sich für Ehinger jedenfalls gelohnt.

„Vorgeschobene Argumente“, die immer wieder auftauchten, hat Ehinger aus ihren Beratungen gesammelt:

Mein Mann verdient ja gut.

Ich lebe im Hier und Jetzt.

Ich bin ja abhängig, habe zwei Kinder, kann ja nicht, wie ich will.

Das interessiert mich doch jetzt noch nicht mit der Rente.

Der Staat nimmt’s mir ja eh weg, wenn’s Grundrente gibt.

Wovon was zurücklegen? Es reicht ja heut’ schon nicht.

Wer weiß, ob ich so alt werde?

All das lässt Ehinger nicht gelten. Der Arbeitsmarkt brauche Fachkräfte. Mit dem richtigen Selbstwertgefühl gelängen auch die Verhandlungen um mehr Gehalt. „Ich werde gebraucht“, habe eine Frau begründet, warum sie neben der Familie ihren Beruf arrangiert hat.

Angie Ehinger, 51, ist selbstständige Fotografin und berät gegen Altersarmut. Bild: Angie Ehinger

Auch mit 50 sei es möglich, neu zu starten. Beispiel neue Medien, wo Top-Influencerinnen 100.000 Euro im Monat machten. Auf ein Erbe dürfe frau jedenfalls nicht bauen. „Werden Eltern pflegebedürftig, ist das Vermögen schnell weg.“

