Fremde sollen laut Polizei Kinder in Altusried angesprochen haben

Am Abenteuerspielplatz in Altusried wurden wiederholt Kinder von zwei bis drei Männern angesprochen. Das teilt die Polizei Kempten mit und bittet um Vorsicht.

02.08.2023 | Stand: 14:53 Uhr

Die Polizei in Kempten hat eine Mitteilung erhalten, dass am am Abenteuerspielplatz in Altusried in der Vergangenheit wiederholt Kinder von zwei bis drei Männern angesprochen wurden.

Eine Beschreibung der Männer sei derzeit noch nicht bekannt. Für eine erhöhte Gefährdungslage gebe es aktuell keine weiteren Anhaltspunkte, jedoch empfiehlt die Polizei allen Eltern aus der Gegend, ihre Kinder entsprechend zu "sensibilisieren".

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können sollen, sollen sich bitte unter der der Telefonnummer 0831/9909-0 bei der Polizei in Kempten melden.

Kind angesprochen: So sollen sich Zeugen laut Polizei verhalten

Zeugen, die ein verdächtiges Ansprechen von Kindern beobachten, bekommen bei der Polizei Hinweise für das richtige Verhalten in solchen Fällen: Beobachter sollten bei ungewöhnlichen Wahrnehmungen am besten sofort die örtlich zuständige Polizei informieren oder den Notruf "110" wählen, um eine größtmögliche Chance auf einen Fahndungserfolg zu haben.

Notieren Sie sich zusätzlich so viele Informationen wie möglich, wie beispielsweise:

Fahrzeug,

Kennzeichen,

Farbe,

Personenbeschreibung,

Fluchtrichtung und mehr.

Wenn Fremde Kinder ansprechen: Immer wieder Fälle im Allgäu

Im gesamten Allgäu gibt immer wieder Meldungen, denen zufolge Kinder von fremden Erwachsenen angesprochen und gelockt wurden. Eltern versetzt das in Sorge, zu Straftaten ist es jedoch in keinem der jüngsten Fälle in der Region gekommen.

Lesen Sie dazu: Wenn Fremde Kinder ansprechen: Was Eltern tun können

Erfährt die Polizei, dass ein Kind von einer fremden Person verdächtig angesprochen wurde, wird sofort eine Fahndung eingeleitet. Weil typischerweise etwas Zeit vergeht, bis Kinder zuhause von einem solchen Vorfall erzählen, ist es umso wichtiger, dass Zeugen und Unbeteiligte, die eine verdächtige Situation beobachten, sofort selbst die Polizei rufen.

