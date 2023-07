Altusried geht gegen Algen und Rost in Trinkwasserbehälter vor

Der Hochbehälter in Opprechts ist seit fast 40 Jahren in Betrieb. Auch anderswo in Altusried sind Maßnahmen zur Wasserversorgung nötig. Doch dafür fehlt Geld.

05.07.2023 | Stand: 10:05 Uhr

Für die Wasserversorgung in Altusried hat der Hochbehälter in Opprechts eine „zentrale Funktion“, sagte Bürgermeister Joachim Konrad während einer Gemeinderatssitzung. Doch nach fast 40 Jahren Betrieb sei dieser in die Jahre gekommen: Putz blättert ab, Rost setzt sich fest, Fugen sind offen und an manchen Stellen wachsen Algen. Claudius King vom Schwäbischen Ingenieurbüro Jellen informierte das Gremium: „Eine Veralgung darf es im Trinkwasserbereich nicht geben. Hier gibt es Handlungsbedarf.“

