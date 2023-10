Altusried trauert um Gemeinderat Wilfried Kiechle

Der 73-Jährige ist Anfang Oktober überraschend gestorben. Er engagierte sich nicht nur im Gemeinderat, sondern auch über 20 Jahre als Kirchenpfleger.

23.10.2023 | Stand: 12:56 Uhr

Wilfried Kiechle ist Anfang Oktober im Alter von 73 Jahren überraschend gestorben. Der Altusrieder engagierte sich viele Jahre im Gemeinderat, in der Kirche und für den Fußball in der Gemeinde. Engagiert, tatkräftig, zuverlässig, verantwortungsbewusst - so beschreiben ihn seine Weggefährten.

Seit 2014 saß Kiechle für die CSU im Gemeinderat Altusried. Während der vergangenen Jahre setzte er sich in einer eigens gegründeten, ehrenamtlichen Arbeitsgruppe für die Entwicklung der neuen Ortsmitte ein.

Wilfried Kiechle: Renovierung der Orgel in Altusried war sein letztes Projekt

Viele Jahre engagierte er sich zudem in der Pfarrgemeinde St. Blasius und Alexander im Hauptort. Er war über 20 Jahre lang als Kirchenpfleger tätig und auch ein langjähriges Mitglied der Kirchenverwaltung.

Er habe Bauvorhaben und Renovierungsarbeiten begleitet, heißt es in der Traueranzeige der Pfarrgemeinde. Sein letztes großes Projekt sei die Renovierung der Orgel in der Pfarrkirche gewesen.

JFG Illerwinkel mitgegründet

Auch um den Fußball hatte sich Kiechle in seiner Gemeinde verdient gemacht. Viele Jahre war er Jugendleiter, -trainer und -betreuer der Fußballabteilung im TSV Altusried. Als solcher habe er die Zusammenarbeit aller Sportvereine der Gemeinde Altusried und des TSV Legau gefördert. Dies habe 2004 in die Gründung der Jugendfördergemeinschaft (JFG) Illerwinkel gemündet, schreibt der Verein in seiner Traueranzeige.

Bis 2015 hatte Kiechle den Vorsitz bei der JFG Illerwinkel inne. Bis zu seinem Tod Anfang Oktober war er als Übungsleiter der Männergymnastik des TSV Altusried tätig.