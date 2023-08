Altusried: Was passiert, wenn der Bürgermeister in den Landtag gewählt wird?

Joachim Konrad ist Rathaus-Chef in Altusried – und stellt sich im Herbst zur Wahl für den Landtag. Wie geht es weiter, wenn er ins Maximilianeum einzieht?

20.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Joachim Konrad (CSU) aus Altusried ist nicht der einzige Bürgermeister, der für die bayerische Landtagswahl im Herbst kandidiert. Auch Heimenkirch im Westallgäu könnte den Rathaus-Chef verlieren, wenn Bürgermeister Markus Reichart (Grüne) in den Landtag einzieht. Aber wie geht es in so einem Fall dann für die Gemeinde weiter? Wer übernimmt das Tagesgeschäft und wann wird eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt?

