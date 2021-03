"Ein paar Freudentränden sind schon geflossen" - Altusriederin bei "The Voice Kids" eine Runde weiter

Was für ein emotionaler Samstagabend für Amy Diana aus Altusried. Die Elfjährige singt sich bei "The Voice Kids" eine Runde weiter.

28.03.2021 | Stand: 11:55 Uhr

Dieser Samstagabend wird Amy Diana (11) aus Altusried noch lange in Erinnerung bleiben. Sie konnte ihren eigenen Auftritt bei "The Voice Kids" im Fernsehen anschauen - und feiern, dass sie eine Runde weiter kam. Michi und Smudo von den "Fantastischen Vier" wollten die Elfjährige in ihrem Team. Amy überzeugte sie mit dem Lied "Erinnerung" aus dem Musical "Cats" von Andrew Lloyd Webber.

Für Amy Diana aus Altusried steht bei "The Voice Kids" 2021 als nächstes das Battle an

"Ein paar Freudentränen sind schon geflossen", sagt ihr Vater Stefan Diana. Auch für ihre Oma sei der Fernsehauftritt "sehr emotional" gewesen. Schon allein, dass Coaches sie auswählen, hat Amy gefreut. Dass es dann auch noch Michi und Smudo waren, setzte dem Ganzen noch die Krone auf. Denn die Zwei zählen zu Amys Lieblingscoaches bei "The Voice Kids".

Nun steht für Amy bei "The Voice Kids" als nächstes das "Battle" an: Mit zwei anderen Kindern aus dem Team der "Fantastischen Zwei" wird Amy ein Lied einstudieren und vorführen. Aus jeder Gruppe kommt nur ein Kandidat weiter. Für diese Gelegenheit hofft die Altusriederin auf einen "poppigeren Song", sagt Stefan Diana.

Vater von Altusriederin zu "The Voice Kids": "Amy hat sich einfach gefreut, das zu tun, was ihr Spaß macht"

Bei den Kindern ist ihm zufolge das Konkurrenzdenken noch nicht so ausgeprägt wie bei den Erwachsenen. "Amy hat sich einfach gefreut, das zu tun, was ihr Spaß macht."

Amy übt seit etwa zwei Jahren an der "Ludwigs Musical Academy" im Festspielhaus Füssen.

Lesen Sie auch