Ampel an der Kreuzung Bahnhofstraße/Immenstädter Straße bekommt LEDs

Die Lichtsignalanlage in Kempten bleibt voraussichtlich bis Mittwochmorgen außer Betrieb. Autofahrer müssen deshalb mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

22.11.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die Ampel an der Kreuzung Bahnhofstraße/Immenstädter Straße in Kempten ist vermutlich noch bis Mittwochmorgen außer Betrieb. Laut einer Pressemitteilung der Stadt muss die Anlage auf LEDs umgestellt werden.

Autofahrer, die von der Zulassungsstelle oder dem Hornbach-Markt kommen, können am Schumacherring nur rechts abbiegen. In der Bahnhofstraße wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen auf eine Fahrspur reduziert.

Es gilt Tempo 30 im Kreuzungsbereich in Kempten

Stadteinwärts ist das Linksabbiegen in die Immenstädter Straße nicht möglich. Zusätzlich wird die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert.

Keine Verkehrsbehinderungen gibt es indes für Autofahrer, die aus der Immenstädter Straße kommen. Die Vorfahrt ist über die Verkehrszeichen vor Ort geregelt.

