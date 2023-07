Vorfahrt missachtet: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall in Kempten leicht verletzt

Die Ampel an der Kreuzung von Porschestraße und Dieselstraße fiel am Samstag aus. Eine Autofahrerin missachtete die Vorfahrtsregeln und baute einen Unfall.

02.07.2023 | Stand: 12:35 Uhr

Bei einem Unfall in Kempten sind am Samstag zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fiel am Abend die Ampel an der Kreuzung von Porschestraße und Dieselstraße aus. Die Vorfahrtsregeln waren daher durch Verkehrszeichen geregelt. Eine 28-jährige Autofahrerin war sich dessen nicht bewusst und missachtete die Vorfahrt einer 30-Jährigen, die mit ihrem Auto auf der Porschestraße unterwegs war.

Unfall in Kempten: Schaden in Höhe von 14.000 Euro

Die Fahrzeuge kollidierten und wurden durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse geschleudert. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von 14.000 Euro.

