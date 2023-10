63 gefälschte Impfpässe verwahrt - Alkoholkrankheit mildert Urteil

Die Polizei findet 63 gefälschte Impfpässe bei einer Kemptenerin. Bereits das Verwahren ist strafbar. Ein Gutachter hält sie für vermindert schuldfähig.

25.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

63 gefälschte Impfausweise fand die Polizei im Sommer 2022 in der Wohnung einer 45-jährigen Kemptenerin. Die Frau habe die Pässe auf der Straße gefunden. Trotzdem hätte sie diese entsorgen oder zur Polizei bringen müssen, heißt es während der Gerichtsverhandlung am Kemptener Amtsgericht. Es geht um die Frage der Schuldfähigkeit, denn die 45-Jährige sei schwer alkoholkrank.

Polizeibeamte finden Frau, als sie vor dem Haus liegt

Die Polizeibeamten, die die gefälschten Dokumente bei der arbeitslosen Frau fanden, sind nicht bei der Verhandlung. Dennoch wird die bereits getätigte Aussage eines Beamten verlesen: Der Polizist habe die Frau gefunden, als sie vor dem Haus lag. Bereits zwei oder drei Mal hatte er mit ihr in Verbindung mit Alkohol zu tun, heißt es. Die Beamten haben die 45-Jährige in ihre Wohnung gebracht, auf und unter dem Esstisch lagen die 63 Impfausweise. Ohne eingetragenen Namen, nur mit dem Nachweis der Covid-Impfung versehen.

"Ich habe die Dinger nicht hergestellt, nur gefunden", sagt die 45-Jährige. Draußen in einer Tüte seien die Pässe gewesen, sie dachte es sei Geld. Als die Impfpässe heraus kamen, habe sie die Tüte wohl in einen Schrank geschmissen. Doch schon die Verwahrung gelte als strafbar, sagt Richterin Huber.

Lesen Sie auch: Hitlergruß auf Corona-Demo: Bekannter Impfgegner nun doch verurteilt

Gutachter gibt Einschätzung zur Schuldfähigkeit der Frau

Zum weiteren Hergang sagt die Angeklagte: "Ich kann mich nicht daran erinnern, wenn ich einmal zum Trinken anfange, geht das zwei bis drei Wochen. Ich komme teilweise auf vier Promille." Der Gutachter Dr. Horst Bock gibt vor Gericht seine Einschätzung darüber ab, ob die Frau in der Lage gewesen wäre, die gefälschten Impfausweise zu entsorgen. Schon öfter sei die 45-Jährige im Bezirkskrankenhaus in Behandlung gewesen, zweimal habe man sie bereits reanimieren müssen.

Er hält es für nachvollziehbar, dass die Frau sich aufgrund ihrer Alkoholkrankheit nicht um die Impfausweise gekümmert hat. Ihr sei bewusst gewesen, was sie gefunden hat, habe jedoch eine Gleichgültigkeit entwickelt. Der Gutachter spricht sich daher für eine verminderte Schuldfähigkeit aus. "Eine schwere Alkoholkrankheit liegt vor", sagt Bock.

Lesen Sie auch: Mann aus Reichsbürger-Szene fälscht Impfausweise - Gericht fällt drastisches Urteil

45-Jährige erhält Geldstrafe zu 100 Tagessätzen

Daraufhin verurteilte die Richterin die Frau mit dem niedrigsten Tagessatz für Sozialhilfeempfänger zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 15 Euro sowie den Verfahrenskosten. Denn die Frau ist bereits vorbestraft. „Das soll auch eine Warnung sein“, sagt Huber. Die Staatsanwaltschaft forderte 130 Tagessätze à 25 Euro.

Kempten und das Oberallgäu war laut Polizeisprecher Holger Stabik kein "Fälscher-Eldorado", was Impfpässe angeht. In den Jahren 2021 und 2022 wurde keine Fälscherwerkstatt aufgedeckt, lediglich Anzeigen wegen des Gebrauchs falscher Ausweise oder dem Fälschen einzelner Dokumente seien aufgenommen worden. In der Stadt Kempten spricht Stabik von einem guten Dutzend Verfahren, im Landkreis Oberallgäu von 30 Fällen.

Weitere Nachrichten aus Kempten lesen Sie wie immer hier.