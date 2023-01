Ist der Führerschein aus Polen gültig oder nicht?

Auftraggeberin steht in Kempten vor Gericht, weil ihr Lkw-Fahrer dubiose Papiere hat. Ein Problem, das Behörden in ganz Deutschland beschäftigt.

An einem 32-Tonner waren TÜV und Sicherheitsplakette abgelaufen. Das fiel einer Streifenbesatzung im Oberallgäu auf. Zudem war der Mann mit einem polnischen Führerschein unterwegs, den er offenbar seit 2012 nie verlängern ließ. Gegen ihn läuft ein separates Verfahren. Verhandelt wurde nun vor dem Amtsgericht, ob die Auftraggeberin zugelassen hat, dass jemand den Lkw ohne die nötige Fahrerlaubnis lenkt.

Ein im EU-Ausland erworbener Führerschein gilt grundsätzlich auch in Deutschland. Es gibt allerdings immer mehr Prozesse, in denen Staatsanwaltschaften und Führerscheinstellen die Rechtmäßigkeit einer solchen EU-Fahrerlaubnis anzweifeln.

Nach Führerscheinentzug beantragen manche eine ausländische Fahrerlaubnis

Vor allem Autofahrerinnen und Autofahrer, denen der Führerschein entzogen worden ist, möchten etwa in Polen oder Tschechien einen EU-Führerschein machen, berichten ADAC sowie juristische Foren im Internet. Die Fahrer wollen so die teure medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) umgehen. Der „Idiotentest“ wird oft fällig, wenn Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, als sie kontrolliert wurden.

In Grenznähe gibt es spezialisierte Agenturen, die Bewerberinnen und Bewerbern zum benötigten (Schein-)Wohnsitz im Ausland verhelfen. Aus mehreren Schreiben polnischer Behörden geht in diesem Fall hervor: Der Fahrer, der im Oberallgäu aufgehalten wurde, war zwar in einer polnischen Gemeinde gemeldet, hat aber keinen einzigen Tag dort gelebt.

Juristen sind bei der Auslegung der Regeln uneins

Hätte dies nun die beschuldigte Halterin des Lasters wissen müssen? Sind im polnischen Führerschein überhaupt Fristen vermerkt? „Wenn schon die Juristen streiten, muss es dann der Laie wissen?“, fragte auch Richter Sebastian Kühn.

Er bot an, das Verfahren wegen geringer Schuld gegen eine Geldauflage einzustellen. Staatsanwältin und Verteidiger waren sich schnell einig. So fließen jetzt 550 Euro der Lebenshilfe zu. Die Frau bleibt damit ohne Verurteilung und ohne Vorstrafe.

