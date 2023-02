Beleidigung ist kein Kavaliersdelikt: Rentner in Kempten verurteilt

Wer andere verunglimpft, darf vor Gericht nicht mit Gnade rechnen. Empfindliche Geldstrafen können auch Rentner treffen. Wer es übertreibt, geht hinter Gitter.

22.02.2023 | Stand: 17:26 Uhr

Ärger mit der Nachbarschaft kommt schon mal vor. Manche nehmen es nicht so genau mit der gegenseitigen Rücksicht, andere sind von Haus aus auf Krawall gebürstet. Wird der Umgangston in den Begegnungen rauer, sollte man sich dennoch zügeln in der Wortwahl. Beleidigung ist ein Straftatbestand. Das haben jetzt wieder zwei Angeklagte vor dem Kemptener Amtsgericht zu spüren bekommen. Einer muss sogar hinter Gitter, weil er gegenüber einem Polizisten ausfällig wurde.

