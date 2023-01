Beim illegalen Glücksspiel kennt der Staat wenig Pardon

Wirt sichert sich mit nicht genehmigtem Automaten ein Nebeneinkommen. Einsätze und Gewinne gingen teils bar über die Theke. Wie Gericht und Finanzamt reagieren.

08.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Es kommt doch einiges zusammen beim Glücksspiel: Über 2700 Euro hat ein Wirt mit einem Automaten innerhalb von acht Tagen eingenommen, steht in seinem Strafbefehl. Genehmigt war das Gerät allerdings nicht, die Justiz kam dem Mann auf die Schliche. Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht ging es nun um die Höhe des Strafgelds.

Wer Spielautomaten aufstellen will, braucht dazu behördliche Genehmigungen. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Berlin muss den Herstellern ihren Segen geben, um Manipulationen zu Ungunsten der Spieler zu verhindern. Ein gewisser Teil des eingesetzten Gelds soll so in jedem Fall wieder ausgezahlt werden.

Gewinne am Spielgerät hingen nur vom Zufall ab

Am Automaten des Angeklagten war diese Barriere offenbar nicht aktiv, jeder Gewinn bei den digitalen Spielen hing vom Zufall ab. Einsätze und Gewinne gingen teils in bar illegal über die Theke.

Am Tag der Verhandlung überraschte der Verteidiger des Angeklagten mit der Eingabe, dass sich der Einspruch seines Mandanten gegen den Strafbefehl nurmehr auf die Höhe des Tagessatzes beziehe. Die Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels war damit eingeräumt. Ein eigens einbestellter Sachverständiger und eine Zeugin wurden nicht mehr benötigt.

Barbetreiber hat über 30.000 Euro Schulden

Zur Höhe seiner Einkünfte blieb der Mann vage. Einen Überblick habe er nicht mehr, nachdem das Finanzamt seine Unterlagen beschlagnahmt habe. Schulden würden den Familienvater drücken. Aus Schicksalsschlägen heraus, aber auch wegen der Rückzahlung von Corona-Soforthilfen. In Summe komme er auf mehr als 30.000 Euro an Außenständen.

„Sie sind der erste Gastwirt, der nicht weiß, was er ungefähr einnimmt, sagte Richter Sebastian Kühn. Dennoch kam er „unter großzügiger Berücksichtigung ihrer Verbindlichkeiten“ auf einen Tagessatz von 30 Euro. Damit waren Anklägerin und Rechtsanwalt einverstanden.

120 Tagessätze bekommt der 54-Jährige letztlich aufgebrummt. Macht insgesamt 3600 Euro. Den gleichen Betrag muss er auch noch begleichen für die nachgewiesenen Gewinne aus dem Zocker-Geschäft. Die Kosten für das Verfahren kommen dazu.

Lesen Sie auch: Wo beginnen Beleidigung und Widerstand?