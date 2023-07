Amtswechsel bei der Staatsanwaltschaft in Kempten - Dr. Christoph Ebert übernimmt die Leitung

Dr. Christoph Ebert ist neuer leitender Oberstaatsanwalt in Kempten. Seine Vorgängerin erinnert sich an besondere Verfahren und einen Truppenbesuch in Mali.

26.07.2023 | Stand: 15:53 Uhr

Als „berufliche Heimkehr“ beschrieb Oberbürgermeister Thomas Kiechle den Wechsel bei der Staatsanwaltschaft Kempten. Petra Strohbach (61) zieht es nach vier Jahren als leitende Oberstaatsanwältin in Kempten zurück nach Nürnberg-Fürth. Ihr Nachfolger Dr. Christoph Ebert (57) ist in Kempten kein Unbekannter: Er war dort bereits als Richter und Staatsanwalt tätig: „Ich habe mir die bayerische Justizlandschaft angeschaut. Sie ist schön. Jetzt freue ich mich, wieder mit dem Team hier arbeiten zu können.“

Justizminister Georg Eisenreich trägt sich ins goldene Buch von Kempten ein

Schon mit 14 Jahren sei er sich sicher gewesen, sagte Ebert: „Ich will in die Justiz.“ Sein Ziel sei es dabei immer, die Menschen hinter den Gesetzen im Auge zu behalten. So habe er es bislang als leitender Oberstaatsanwalt in Memmingen und auch bei seinen vorigen Stationen gehandhabt und so will er es auch jetzt in Kempten tun.

Die Zusammenarbeit mit öffentlichen Akteurinnen und Akteuren sei dabei besonders wichtig. Vertreterinnen und Vertreter von Stadt und Landkreisen, angrenzenden Staatsanwaltschaften, der Polizei sowie aus der Bundes- und der bayerischen Landespolitik waren beim Amtswechsel in den Räumen der Kemptener Residenz anwesend. Gemeinsam mit Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) und Strohbach trug sich Ebert ins Goldene Buch der Stadt Kempten ein. Ebert sagte: „Das ist auch ein Zeichen der Verbundenheit zwischen Stadt und Justiz.“

Zum Abschied erinnert sich Strohbach an Truppenbesuch und Rauschgift-Verfahren

Die Herausforderungen für Staatsanwaltschaften nehmen laut Justizminister Eisenreich immer weiter zu. Aufgabe sei es, den Rechtsstaat zu schützen – auch in schwierigen Zeiten wie während der Corona-Pandemie oder dem Krieg in der Ukraine. Eisenreich sagte: „Demokratie, Freiheit und Wohlstand haben viele Bürger lange für selbstverständlich gehalten. Uns in der Justiz war immer klar, dass der Schutz des Rechtsstaates viel Arbeit bedeutet.“

Die scheidende Oberstaatsanwältin Strohbach sprach von „überstandenen Stürmen und aufsehenerregenden Verfahren“. Einzigartig für Kempten: Die Staatsanwaltschaft übernimmt Ermittlungen bei möglichen Straftaten deutscher Soldaten im Auslandseinsatz. Um Eindrücke zu sammeln, besuchte Strohbach unter anderem 2019 Truppen in Mali. Besonders häufig beschäftigten die Staatsanwaltschaft aufgrund der Grenznähe außerdem Rauschgift- und Schleuserverfahren.

Strohbach bedankte sich ebenso wie der neue leitende Oberstaatsanwalt Ebert bei politischen Vertreterinnen und Vertretern für deren Unterstützung. So seien in Bayern zahlreiche neue Stellen geschaffen worden, die nun nach und nach besetzt werden. „Die Menge und Schwierigkeit der Verfahren nimmt zu. Wir sind einem motivierten Team gut aufgestellt“, sagte Ebert.