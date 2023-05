An beliebten Ausflugszielen in Buchenberg kostet Parken künftig – Einheimische zahlen weniger

Buchenberg will vor allem beim Parken an Ausflugszielen für Ordnung sorgen. Einheimische zahlen weniger. Zufrieden sind mit den Sonderregeln aber nicht alle.

08.05.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Ade kostenloses Parken, hallo Gebührenzonen: Ab Samstag, 20. Mai, müssen Menschen, die ihr Auto in Buchenberg abstellen, vielerorts zahlen. Das beschloss nun der Gemeinderat. An Ausflugsparkplätzen wie am Eschacher Weiher und am Wald bei Bechen soll so mehr Ordnung entstehen. Zwar gibt es für Einheimische einige Vergünstigungen und für manche Vereine sogar Sonderregeln, doch nicht alle Bürgerinnen und Bürger sind zufrieden.

Am Eschacher Weiher müssen Ausflügler künftig fürs Parken zaheln

„Seit 1975 laufen wir jeden Mittwoch durch den Wald, jetzt sollen wir plötzlich dafür zahlen“, sagte ein Bürger während der Sitzung des Gremiums. Er leitet den örtlichen Lauftreff, einmal wöchentlich für etwa drei Stunden treffen sich Sportlerinnen und Sportler dort von Frühjahr bis Herbst. Am rentabelsten wäre nach der neuen Gebührenordnung für diesen Zweck wohl eine Jahreskarte. Die kostet Auswärtige 70 Euro, Einheimische und Vereinsmitglieder nur 40 Euro. Eine von vielen Sonderregeln, auf die sich der Gemeinderat nach langen Verhandlungen einigte, sagte Bürgermeister Toni Barth.

Auch in der Dorfmitte von Buchenberg kostet parken aber der ersten Minute

Automaten soll es künftig in den Bereichen Moorweiher, Sommerau, Bechen Wald, Eschacher Weiher und Schützenheim Schwarzerd geben. Eine Stunde Parken kostet nach der neuen Verordnung zwischen 9 und 19 Uhr einen Euro, je angefangene 30 Minuten werden danach 50 Cent fällig. Eine Tageskarte gibt es für fünf Euro. Menschen, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, zahlen für 24 Stunden zehn Euro – das Angebot besteht allerdings nur am Moorweiher.

Auch Parkflächen in der Ortsmitte sind von der Neuerung betroffen, etwa vor dem Rathaus oder am unteren Pfarrhof. Ratsmitglied Reinhold Merz (CSU) gab ein Nachtparkverbot in diesem Bereich zu bedenken: „Besonders für den Winterdienst könnten hier abgestellte Autos zum Problem werden.“ Im vergangenen Winter hat es laut Barth diesbezüglich keine Beschwerden gegeben: „Außerdem gibt es die Möglichkeit zum Nachbessern.“

Warum gibt es Ausnahmeregeln beim Parken für manche Buchenberger Vereine für andere nicht?

Nachdem der Gemeinderat im Dezember erstmals öffentlich über das Thema beraten hatte, sei auch in der Bevölkerung viel diskutiert worden, sagte Barth. Daraus entstand manche Ausnahmeregel. Zum Beispiel sollen die Gastmannschaften des Fußballvereins bei Punktspielen Parkkarten erhalten. Bei Turnieren der Eisstockschützen wird der Parkplatz laut Barth nicht kontrolliert, sofern die Wettkampfzeit vorher dem Rathaus gemeldet wurde.

„Warum ist Kurzzeitparken zum Beispiel von 30 Minuten nicht kostenlos?“, fragte ein Bürger. Schon die Gassi-Runde mit dem Hund werde ohne eine solche Regelung zum Kostenfaktor. Das habe man bewusst ausgeschlossen. Barth sagte: „Wir gehen davon aus, dass die meisten Buchenberger die Jahreskarte nutzen, die für alle Parkplätze gilt.“ Mit dem Verkauf der Karten will die Verwaltung in den kommenden Tagen starten.