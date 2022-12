An Silvester wird im neuen Saal der Tanzschule Fischer gefeiert

Die Corona-Pandemie stürzte Tanzlehrer Wolfgang Fischer (53) in eine Depression. Nach stationärer Behandlung und einem Umbau blickt er wieder nach vorne.

25.12.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Seit fast 30 Jahren ist Wolfgang Fischer als Tanzlehrer in Kempten aktiv. Inzwischen bringt er den Kindern seiner ersten Schüler Walzer-, Boogie- und Tangoschritte bei. Doch vor fast drei Jahren hat ihm die Corona-Pandemie den Boden unter den Füßen weggezogen. Der Lockdown stürzte ihn in eine Depression, die in einer stationären Behandlung in einer Fachklinik für Psychosomatik behandelt wurde.

