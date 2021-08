Cambomare und TVK-Sportpark im Kemptener Westen sind jetzt auch eingebunden. Wie sich das System seit dem Start im April entwickelt hat.

18.08.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Für eine umweltfreundlich zurückgelegte „letzte Meile“ in der Innenstadt war das Geschäftsgebiet von Zeus-Scooter in der Startphase im April ausgelegt. Die Fortbewegung auf den dreirädrigen Gefährten hat viele (junge) Fans gewonnen. Die nutzen auch gern die Sportangebote am Aybühlweg. Um Cambomare und TVK mit anzubinden, hat der Anbieter nun die Zone im Westen mit aufgenommen. Stadtrat Alexander Buck (Freie Wähler-ÜP) hatte dies beantragt.