Andrea Mast aus Krugzell ist die Schoko-Testerin

23.02.2022 | Stand: 19:38 Uhr

Es begann alles vor zwölf Jahren in Costa Rica. Dort entdeckte Andrea Mast den Kakao in seinem natürlichen Umfeld. Sie war fasziniert von der Pflanze und deren Wirkung. Die Entwicklung einer eigenen Schokolade aus unfermentierten, nur getrockneten Bohnen war dann der erste Schritt. Andrea Mast fing an, mit ihrer Firma Kakaopur Zutaten und Zubehör zu versenden, mit denen Menschen sich ihre Schokolade daheim zubereiten können. Große Säcke mit Bohnen aus Peru, Vietnam und Panama warten in ihrer „Schokofabrik“, wie sie ihren Raum in Krugzell humorvoll nennt, in dem inzwischen zwei Angestellte arbeiten. Nun hat ihre Leidenschaft weitere Früchte getrieben: Andrea Mast bietet Schokoladen-Tastings an.

Mast bietet diese 90-minütige „Einweihung“ in zwei Versionen an: als Basiskurs für Einsteiger oder als Weiterführung für Fortgeschrittene. Sie bildete sich zur Sommelière beim „International Institute of Chocolate“ in London aus. Pflichttermin ist jedes Jahr der „Salon du Chocolat“ in Paris, die weltgrößte Schokomesse. Dort war sie auch vergangenes Jahr wieder vier Tage lang und berichtet von erfreulichen Entwicklungen. Immer mehr Produzenten würden nicht nur Bohnen exportieren, sondern die Schokolade auch im Ursprungsland herstellen. Damit bleibt die Wertschöpfung im Land. Allerdings brauche es viel Erfahrung und gute Gerätschaften, um hochwertige Schokolade herzustellen. Das sei noch nicht überall der Fall.

Der aktuelle Trend ist sortenreine Schokolade aus nur einer Kakaosorte

Die überzeugendsten Ergebnisse ermittelte Mast auf der „Schoko-Salon Messe“. 50 Proben am Tag, vor dem Frühstück die Favoriten des Vortags noch einmal prüfen. Der aktuelle Trend sei sortenreine Schokolade nur aus einer Kakaosorte (von denen es allein in Nicaragua 32 gibt). So gibt es Schokoladen-Tafeln, die zwar über 90 Prozent aus Kakao bestehen, aber trotzdem keinen herben „Zartbitter“-Geschmack auf der Zungen hinterlassen.

Und die gleiche Bohne, ob auf dem Haufen oder in der Box fermentiert, schmeckt ganz anders. Ananas-Boskop, getrocknete Kirschen, Cognac: Masts Impulsworte, um Geschmacksnuancen zu beschreiben, auch das Timing des Prozesses auf der Zunge, ob im Auftakt oder Abgang, ähneln zwangsläufig dem einer Weinverkostung, wo sich dieser Jargon über Jahrhunderte entwickelte.

Auch über die dunkle Seite der Schokolade spricht Mast offen und engagiert: Dass es etwa an der Elfenbeinküste immer noch Kindersklaven gebe, die Arbeiten auf Kakaoplantagen verrichten müssen. Dass in Mittel- und Südamerika indigene Bevölkerungsgruppen immer noch ausgebeutet und nicht fair honoriert würden. Umso wichtiger sei ihr Transparenz bei ihren Favoriten.

Andrea Mast ist auf dem gesamten Globus unterwegs, um vor Ort die Menschen kennen zu lernen, denen sie vertraut. Denn den meisten Menschen, die sich hierzulande ein Stück Schokolade schmecken lassen, sei noch nicht bewusst, welche Verantwortung mit dem Kauf dieser Nascherei bei ihnen liegt. Das zu ändern und für erwachendes Schoko-Bewusstsein zu sorgen, ist die Mission von Andrea Mast.

