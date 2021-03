Diese Allgäuerin verkostet Schokolade - auch online

Andrea Mast aus Krugzell ist Schoko-Sommelière. Die 52-Jährige schult auch online die Geschmacksnerven und informiert über die Arbeitsbedingungen der Bauern.

Schokolade ist nicht gleich Schokolade. Mit ihren Verkostungen exklusiver Edelkakao-Schokoladensorten weckt Andrea Mast die Geschmacksnerven. Bis zu 20 Euro kosten die Tafeln, von denen die Teilnehmer vorab Kostproben zugeschickt bekommen. Auch für Firmen wie Eon, Siemens oder Henkel arbeitete die Krugzellerin bereits. Nun aber steht sie im Mittelpunkt einer Online-Verkostung, für die sich 20 Menschen aus ganz Deutschland zusammengefunden haben. Die Teilnehmer probieren – die Schoko-Sommelière moderiert.

Von Guatemala bis Vietnam, von Peru bis Bali ist die 52-Jährige entlang des Äquators unterwegs, um Kakao-Bäuerinnen zu motivieren und zu unterstützen, die alten, schmackhaften Sorten zu erhalten, auf Bio-Anbau umzustellen und nicht zur Standard-Sorte Forastero zu wechseln. Diese beherrscht den Weltmarkt – robust, aber flach im Geschmack. Mast spricht von „Konsum-Kakao“. Ihre Vanille organisiert sie sich persönlich auf Mauritius.

Die Verkostung startet zunächst mit Bildern aus der Kakao-Welt. Wo die Bäumchen wachsen (am liebsten schattig unter Urwaldriesen). Was für Schoten am Stamm hängen, in 1000 Farben, von warzig bis glatt. Wie die Bohnen entnommen, getrocknet und geröstet werden. Parallel dazu werden rohe, fermentierte und getrocknete Kakaobohnen verkostet, um dem ursprünglichen Geschmack auf die Spur zu kommen. Mit der Schokolade, die daraus entsteht, meint Mast nicht jenes Konsumprodukt, das zum Großteil aus Zucker besteht. Ihre Täfelchen enthalten meist 70 bis 80 Prozent Kakao. Fündig wird sie beim Salon du Chocolat Paris, der Messe mit den besten Chocolatiers.

Es beginnt nicht mit Schmecken, sondern mit Hören. Wie klingt´s beim Brechen? Satt und knackig? Läuft die Kante glatt? Dann können wir weitermachen. Zunächst gibt es eine geröstete Bohne zu kosten, dann Milchschokolade. Nur eine Sorte, und zwar die beste. Wie ist der Schmelz? Was für Nuancen entdeckt man? Kaffee, Tabak, Rauch, Früchte? Auch wenn das Produkt ein anderes ist – im didaktischen Aufbau, in der Schule des Geschmacks läuft es beim Kakao ähnlich wie beim Wein. Mast gibt Hilfen zum Orientieren im Nuancen-Dschungel.

Von Plantagenschokolade bis zu Wildkakao

Weiter geht es mit „Plantagenschokolade“ – hergestellt aus jeweils einer alten Sorte – bis hin zu Wildkakao, den Indios mit ihren Kanus aus dem Regenwald holen. Mast erzählt von jenen Leidenschaftlichen, jenen „Spinnern“, die auf Madagaskar oder in einem anderen entlegenen Winkel der Erde mit ihren Kakao-Bäumen leben. Verblüffend, was für unterschiedliche Timbres die verschiedenen Bohnen und ihre Schokoladen bereithalten. Von erdig-streng bis sahnig-milchig (obwohl keine Milch drin ist).

Unter die Exklusiv-Sorten mischt Mast auch ihre eigene: Die einzige an diesem Abend aus Rohkakao, also nicht geröstet und fermentiert. Sie erzählt, wie sie in Südamerika Bauern zu überzeugen versucht, nicht Kokain, sondern Kakao zu pflanzen – obwohl sie damit viel weniger verdienen. Erklärt, dass von den 72 Cent, die eine Dumping-Tafel im Supermarkt kostet, gerade mal zwei Cent beim Bauern ankommen – und so Kinder-Sklavenarbeit geradezu erzwungen wird.

Seminarraum für Schoko-Kurse

Von den Ernte-Arbeitern in den Herkunftsländern hat übrigens kaum einer das Produkt „Schokolade“ je gekostet, das aus ihren Bohnen entsteht. Mast zeigt auch Fotos ihrer kindlich beglückten Gesichter, als diese ihre mitgebrachten Pröbchen naschen. Die Krugzellerin hatte in ihrem Haus gerade einen Seminarraum für Schoko-Kurse eingerichtet, als der Lockdown kam. Und so wurde dieser Raum flugs zum Online-Studio umfunktioniert.

