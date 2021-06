Sein Herz schlägt für Holz, Ästhetik und Klang: Seit fünf Jahren lebt Geigenbauer Andreas Ott in Kempten. In der Lindauer Straße entstehen seine Meisterwerke.

13.06.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Vom rohen Stück Holz bis hin zum Aufziehen der Saiten. Nur in ganz wenigen Berufen findet man den Lauf vom Rohmaterial bis zum Kunstgegenstand so ausgeprägt wie im Geigenbau. Als einer der Meister im Allgäu gilt Andreas Ott, der seit fünf Jahren in Kempten lebt.