Andreas Schütz: Warum er immer mehr zum Gesicht und Sprecher des Jazzfrühling wird

Andreas Schütz ist beim Jazzfrühling zu einer zentralen Figur geworden. Der 34-jährige Musiker und Veranstalter kennt sich auf vielen Feldern aus.

02.05.2023 | Stand: 17:44 Uhr

Andreas Schütz scheint omnipräsent zu sein beim Kemptener Jazzfrühling. Überall, wo Musik gemacht wird, taucht er in diesen Tagen auf: als Moderator, an den Konzertkassen, als geduldiger Ansprechpartner für Fragen aller Art. Und einen Gutteil seiner Arbeit sieht man gar nicht, weil sie hinter den Kulissen passiert. Der 34-jährige freischaffende Musiker, Bandleader, Veranstalter und Tourmanager ist in den vergangenen Jahren mehr und mehr zum Sprecher und auch zum Gesicht des Jazzfrühlings geworden. Viele Fäden laufen bei ihm zusammen, nicht nur in diesen Tagen, sondern das ganze Jahr über. Ihn als Leiter zu bezeichnen, mag er dennoch nicht. „Wir sind ein großes Team“, sagt Schütz. Bei der künstlerischen Konzeption und der Auswahl der Bands arbeitet er Hand in Hand mit Josef Ego, das Organisatorisch-finanzielle hat er mit Ursula Speiser und dem Vereinsvorsitzenden Gerhard Zipperlen im Blick. Und überhaupt, sagt Schütz, gehe bei diesem großen Allgäuer Festival ohne den 50-köpfigen Arbeitskreis gar nichts.

Die beiden Jazzstudenten sollten helfen, ein jüngeres Publikum in die Konzerte zu bringen

Seit gut zehn Jahren ist Schütz beim Jazzfrühling dabei. Kurz bevor der frühere Festival-Chef Hansjürg Hensler 2012 starb, holte der den Kemptener – zusammen mit dem aus Obergünzburg stammenden Magnus Dauner – in das Orga-Team. Die beiden Jazzstudenten, die sich mit ihrem Band-Projekt „Pianistixx“ schon einen Namen gemacht hatten, sollten helfen, endlich ein jüngeres Festival-Publikum zu gewinnen. „Wir haben uns damals die Köpfe heißgeredet und tausend Ideen gesponnen“, erinnert sich Schütz.

Die Ideen waren offenbar gut. Mit Jazz, der nun auch rockig, poppig oder hiphoppig sein darf, sowie mit neuen Locations und Formaten schafften sie es, mehr junge Leute in die Konzerte zu locken und dem Festival eine Zukunftsperspektive zu geben.

Magnus Dauner ging inzwischen andere Wege (auch wenn er nun wieder zurück in Kempten ist), Schütz ist dem Jazzfrühling treu geblieben. Er bringt gleich zwei entscheidende Kompetenzen in das Festival-Team ein: Als Musiker, der sich trotz des Jazzstudiums dezidiert nicht als Jazzer versteht, weiß er, was künstlerisch wichtig ist. Als einer, der schon als Schüler und Student Konzerte und Tourneen, etwa nach China, plante und durchführte, kennt er die organisatorisch-finanziellen Dimensionen und versteht auch was von Marketing, Werbung, Technik und den rechtlichen Aspekten des Veranstaltens. Gerade hat er ein neues Vorverkaufs-System für den Jazzfrühling etabliert. Diese Qualitäten schätzt auch Gerhard Zipperlen, der Vorsitzende des Vereins „Klecks“, der das Festival trägt. „Er ist außerdem ein super Netzwerker und gut strukturiert“, sagt er. „Ich bin genau am richtigen Ort gelandet“, sagt Schütz.

Von Arbeit möchte er nicht sprechen, eher von Leidenschaft

Ein Großteil der Jazzfrühlings-Arbeit leistet Andreas Schütz ehrenamtlich, ein kleinerer Teil wird vergütet. Geld sei ihm aber nicht wichtig ist, betont er. „Solange ich gut leben kann, bin ich zufrieden.“ Und von „Arbeit“ möchte er eigentlich auch nicht sprechen. Alles, was er tue, mache er aus Leidenschaft, versichert Schütz. „Die Erfüllung in einem Projekt ist für mich das Wichtigste.“

Solche Projekte gibt es jede Menge. Denn neben seinem Engagement beim Jazzfrühling ist er als freischaffender Musiker unterwegs. Er probt, arrangiert, organisiert, spielt. Fest macht er in den Allgäuer Bands „Rootsman Fyah“ und „Portrait in Rhythm“ mit. Und seit der Coronazeit singt er im Kirchenchor der Lorenz-Basilika.

In den vergangenen Monaten hat sich Schütz, der in einem musikalischen Haushalt aufwuchs, zudem fürs „Kulturquartier Allgäuhalle“ engagiert, um in dem Gebäude, wo bis vor einem Jahr Viehauktionen stattfanden, Kultur aller Art sowie sozio-kulturelle Projekte zu realisieren. Gerade legte die Initiative mit der multifunktionalen „Kulturwirtschaft“ los.

Andreas Schütz erföffnete gemeinsam mit Oberbürgermeister Thomas Kiechle den Kemptener Jazzfrühling 2023. Bild: Ralf Lienert

Auch dort kümmert sich Schütz um beides: Künstlerisch-Programmatisches und Organisatorisches. Vier Tage vor dem Start des Jazzfrühlings trifft man ihn beim Schafkopf-Abend in der Kulturwirtschaft – als Veranstaltungsleiter und selbst spielend.

Angesichts dieses Programms ist es kein Wunder, dass Andreas Schütz manchmal 80 Stunden in der Woche unterwegs ist. „Ich bin süchtig nach Musik und Veranstalten“, sagt er. Der locker-lässige, kommunikative Typ, der gern lacht, weiß inzwischen, dass dies zuviel des Guten und auf Dauer nicht gesund ist. Er müsse dringend eine neue Balance finden zwischen all seinen Projekten und der Freizeit.

Gar nicht so einfach für einen wie ihn. Denn selbst wenn er Gas wegnehmen würde und mehr Zeit für sich selbst hätte: In seinem Gehirn rattert es die ganze Zeit. In diesen Tagen geht ihm natürlich vor allem der Jazzfrühling durch den Kopf – „leider auch des nachts“. Ständig macht er sich Gedanken über Neuerungen und Verbesserungen. Das Team sei auch da wichtig, sagt er. „Jedes Gespräch ist inspirierend.“