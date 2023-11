Andreashof Lauben: Bauträger meldet Insolvenz an - Warum die Feuerwehr anrückte

Dauerbaustelle Andreashof Lauben: Der Bauträger hat nun Insolvenz angemeldet. Die Käufer schöpfen etwas Hoffnung - doch der nächste Ärger wartet schon.

23.11.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Bereits seit Februar steht die Baustelle am Andreashof in Lauben still. Kurz nach unserer Berichterstattung darüber hat der Memminger Bauträger, die "REAL Baupartner GmbH & Co. KG", nun Insolvenz angemeldet. Käufer der Wohnungen auf dem Grundstück sind froh, dass nun etwas vorangeht. Gewissheit über einen guten Ausgang haben sie jedoch längst nicht. Mittlerweile haben auch Landratsamt und Gemeinde einen Blick auf die Baustelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.