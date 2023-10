"Es war die Hölle": So erleben Allgäuer die Attacken in Israel

Ein Duracher studiert in Jerusalem und erlebt dort einen Raketenalarm. Menschen in Israel und anderen betroffenen Regionen erzählen von Ängsten und Hoffnung.

19.10.2023 | Stand: 11:42 Uhr

Schon als Daniel Karg im August nach Jerusalem kam, zeigten ihm die Verantwortlichen seines Studienprogramms einen Schutzbunker auf dem Gelände. Am Montag dann, erzählt der 21-jährige Duracher, "da kam die erste Raketenwarnung, die ich erlebt habe. Da ist mir bewusst geworden, dass ich in einem Land bin, in dem Krieg herrscht". Bleiben will der Theologiestudent vorerst trotzdem. Was bewegt Menschen in Israel und in anderen Regionen, die die Auswirkungen der Angriffe spüren?

