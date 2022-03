Die Piste lässt ihn nicht los: Anton Mayr fährt auch mit fast 65 Jahren noch Ski-Rennen

Anton Mayer aus Kempten startet für den TSV Seeg und wurde deuscher Masters-Meister im Riesenslalom. Bei der WM in St. Moritz will er noch einen draufsetzen.

18.03.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Anton Mayr (64) aus Kempten hat einen langen Anlauf genommen, um deutscher Meister der Masters im Super-G zu werden. Angefangen hat es 1980. Da wurde der gebürtige Seeger ( Ostallgäu) maltesischer Meister – im Windsurfen. Kein Witz. Skifahren war sein Ding, seit jeher. Er wurde früh staatlich geprüfter Skilehrer. „Da habe ich mich gefragt, was mache ich im Sommer“, sagt Mayer. Die Lösung lag am Gardasee. Dort machte Mayer die Ausbildung zum Windsurf-Lehrer. „In einer Annonce hatte ich gelesen, dass ein Hotel auf Malta ein Windsurf-Lehrer sucht.“ In jugendlicher Unbekümmertheit nahm er das Job-Angebot an und wurde prompt Malta-Champion.

Auch Verletzungen bremsen Anton Mayr nicht aus

Zum Beruf hat es Mayer nicht gemacht. Er stieg stattdessen als Versicherungskaufmann bei der „Allianz“ ein. „Ich dachte mir, bevor Sport zur Routine wird, mache ich etwas anderes. Und wie heißt es doch: Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören.“ Ans Aufhören war nicht wirklich zu denken. Von 2004 bis 2009 holte er sich bei den Allianz-Meisterschaften jeweils den Titel im Riesenslalom, 2009 und 2010 holte Mayer den Titel bei den Meisterschaften Münchner Banken und Versicherungen im Riesenslalom.

Seit 2010 fühlt er sich reif genug, bei deutschen Meisterschaften der Senioren und dann der Masters zu starten. Von 2012 bis 2015 musste er jedoch eine Zwangspause machen. „Ich hatte mir einen offenen Trümmerbruch oberhalb des Sprunggelenks zugezogen.“ Mayer steckte diese Horror-Verletzung weg wie den Kreuzbandriss 2001. Er stand seit 2016 bei Senioren-Meisterschaften sieben Mal auf dem Podest, in drei verschiedenen Disziplinen: Slalom, Riesenslalom und Super-G.

Erfolgreicher Ski-Alpin-Fahrer aus Kempten - und das mit 64 Jahren

Drei Stockerl-Plätze beim FIS-Weltcup der Masters schlossen sich an. 2020 wurde Mayer bei den „Winter World Masters Games“, bei der Weltmeisterschaft also, Dritter im Riesenslalom. Und dann kam 2022. Endlich stand Mayer, der für den TSV Seeg startet („mit den Epple-Schwestern bin ich aufgewachsen“), ganz oben auf dem Treppchen. In Hochfügen im Zillertal/Österreich ließ der rasende Rentner alle Konkurrenten hinter sich. „Ich lag 9/100 Sekunden vor Joe Stolte aus Vöhringen.“, sagt Mayer stolz. Zudem wurde er noch Dritter im Riesenslalom.

Anton Mayr und sein umfangreiches Fitness-Programm

Von nichts kommt nichts. „Im Winter sind normalerweise am Wochenende Rennen. Dazu kommt drei Mal Training unter der Woche“, sagt Mayer, der mit gut 60 Jahren in Altersteilzeit gegangen war. „Im Sommer bin fast jeden Tag am Wasser zum Surfen“, vorzugsweise mit seiner Frau im Wohnmobil am Gardasee. Neben Surfen steht Krafttraining und Mountainbike-Fahren im Fitness-Programm von Mayer. Seit ein paar Tagen ist er wieder unterwegs. Mit dem Hochgefühl des Sieges vom Zillertal will er bei der WM in St. Moritz in Schweiz am besten gleich noch einen draufsetzen.

