Seit Jahren gibt es Klagen über die Firma Föll. Geschäftsführung und Behörden sichern nun weiteren Lärmschutz zu. Landratsamt erweitert die Auflagen.

13.06.2021 | Stand: 05:30 Uhr

„Schrottplatz ist Bockwurst. Kein Sushi.“ So wirbt ein „Man of Steel“ auf einem Reklameplakat an der Einfahrt zur Firma Föll um Kollegen mit robustem Magen. Den Anwohnern an der Stadtgrenze zum Duracher Ortsteil Weidach wäre leichtere Kost lieber. Sie klagen seit Langem über den Lärm, der vom Entsorgungsbetrieb ausgeht. Das Unternehmen beruft sich indes auf die Einhaltung von Grenzwerten (siehe Nachgefragt). Verbesserungen würden vorbereitet, bestätigt das Landratsamt.