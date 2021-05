Anwohner machen sich Sorgen um Tiere: Haben im Abrisshaus noch Fledermäuse gebrütet?

Anwohner wollen im Haus Bavaria geschützte Tiere ausfindig gemacht haben. Der Bauherr und Investor weiß davon nichts. Jetzt prüft das Umweltamt.

17.05.2021 | Stand: 15:39 Uhr

Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist vom ehemaligen „Haus Bavaria“ in der Bodmanstraße nichts mehr übrig. Der Abriss des baufälligen Gebäudes ist in vollem Gang. Doch was ist mit den Tauben und Fledermäusen, die laut Anwohnern dort jahrelang ein Zuhause hatten? Musste nicht vor allem für die geschützten Fledermäuse eine neue Heimat gefunden werden? Denn wenn Vögel oder Fledermäuse zum Zeitpunkt des Abrisses dort brüten oder Quartiere haben, „muss der Abriss bis nach der Brut, bei Fledermäusen bis in den Herbst, verschoben werden“, sagt Thomas Blodau vom Landesbund für Vogelschutz. Rüdiger Peter, Geschäftsführender Gesellschafter „Bayerische Trendhaus“ und verantwortlich für den Abriss, ist von „Brutstätten zu geschützten Arten persönlich nichts bekannt geworden“.

Das Haus war einsturzgefährdet

Baufällig und einsturzgefährdet war laut Peter das „Haus Bavaria“. Dach- und Fassendteile wären mittlerweile auf Gehwege und Fahrbahn gestürzt, ein Abriss sei dringend notwendig geworden. Doch darf das sein, wenn geschützte Tiere, wie Fledermäuse dort vermutlich ein Zuhause haben?

Heimische Fledermäuse gelten nämlich gemäß der europäischen „Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie“, die sich im Bundesnaturschutzgesetz wiederfindet, als streng geschützt. Sie stehen laut Landschaftsarchitektin Barbara Urlberger vom städtischen Amt für Umwelt und Naturschutz unter Artenschutz. Wenn beispielsweise ihre Brutstätten zerstört werden müssen, gelte es eine Lösung zu suchen. In der Regel finde zuvor deshalb nicht nur eine Begehung des Gebäudes mit dem Bauherrn und dem zuständigen städtischen Amt statt.

Bilderstrecke

Haus Bavaria in Kempten: Geschichte und Abriss

1 von 13 2 von 13 3 von 13 4 von 13 5 von 13 6 von 13 7 von 13 8 von 13 9 von 13 10 von 13 11 von 13 12 von 13 13 von 13 Früher lebte und arbeitete hier Kunstmaler Franz Weiss. Nun weicht das Haus "Bavaria" in der Bodmanstraße in Kempten einem Neubau. Der Gestaltungsbeirat hatte zunächst darum geworben, zumindest dessen Fassade zu erhalten. "Mit etwas Wehmut" betrachtet das Gremium wie viele andere Kemptener den Abriss und die Veränderung im Kemptener Stadtbild. Bild: Ralf Lienert (Archiv) Früher lebte und arbeitete hier Kunstmaler Franz Weiss. Nun weicht das Haus "Bavaria" in der Bodmanstraße in Kempten einem Neubau. Der Gestaltungsbeirat hatte zunächst darum geworben, zumindest dessen Fassade zu erhalten. "Mit etwas Wehmut" betrachtet das Gremium wie viele andere Kemptener den Abriss und die Veränderung im Kemptener Stadtbild. Bild: Ralf Lienert (Archiv) 1 von 13 Kempten Bodmanstraße - Bavaria - Abbruch - Franz Weiss - Kunstmaler Bild: Ralf Lienert (Archiv) Kempten Bodmanstraße - Bavaria - Abbruch - Franz Weiss - Kunstmaler Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Das Umwelt- und Naturschutzamt informiere einen Bauherren auch grundsätzlich über die Belange, die er berücksichtigen müsse: Vom Baustellenlärm über Staubentwicklung bis eben hin zum Naturschutz, sagt Baureferent Tim Koemstedt. Für den Abriss eines Gebäudes reiche grundsätzlich die Anzeige dazu – das sei im Fall „Haus Bavaria“ geschehen.

Bei der Stadtverwaltung laufen entsprechende Prüfungen

Sollten geschützte Tiere wie Fledermäuse vor einem Abriss gesichtet werden, muss sich laut Urlberger das Umweltamt eben darauf verlassen, dass sich der Bauherr um eine Lösung bemühe. Dan können laut Blodau entsprechende Maßnahmen (wie neue Quartiere) getroffen werden. Ob das im Fall „Haus Bavaria“ nötig gewesen wäre, bleibt vorerst fraglich. Entsprechende Prüfungen würden jedoch derzeit bei der Stadtverwaltung laufen, heißt es.

Lesen Sie auch

"Jetzt ist es eine echte Plage“ - Die Krähen ziehen vom Kemptener Stadtpark ins Wohngebiet Saatkrähe in Kempten

Lesen Sie auch: