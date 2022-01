Anzeigen bei Corona-Demos: Jeder Siebte nicht von hier

In Kempten und Oberallgäu zeigte die Polizei im Januar bisher 106 Verstöße an. Viele Täter kommen aus Stadt und Kreis, einzelne aber bis aus Köln und Amsterdam.

24.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Immer wieder demonstrieren Menschen gegen Corona-Schutzmaßnahmen, teilweise mit lautstarken „Spaziergängen“. Doch woher stammen sie? Teilnahmelisten gibt es keine; einen Anhaltspunkt können jedoch die Anzeigen durch die Polizei liefern. Denn da werden die Wohnorte erfasst. Die Recherche zeigt: Bei insgesamt 106 Anzeigen in den ersten drei Januar-Wochen in Kempten und dem Oberallgäu stammt jeder Siebte, der gegen Auflagen verstieß, nicht von hier.

Kempten: Genau 100 Anzeigen hat die Polizei im Umfeld von Protestaktionen gegen die Corona-Maßnahmen Allgäu Bayern

Oberallgäu: Sechs Anzeigen stellte die Polizei im Umfeld von Veranstaltungen im Oberallgäu aus: fünf an Oberallgäuer und eine an einen Teilnehmer von außerhalb Bayerns.

In Kempten macht eine Allgemeinverfügung strenge Vorgaben für unangemeldete öffentliche Versammlungen

Dass es im Oberallgäu viel weniger Verstöße gab, liegt laut Polizeisprecher Dominic Geißler mit daran, dass dort – anders als in Kempten – keine spezielle Allgemeinverfügung erlassen wurde. Diese Verfügung regelt unter anderem, dass in Kempten nicht angemeldete öffentliche Versammlungen (wie die am 17. Januar) nur ortsfest auf dem Hildegardplatz zulässig sind. Zudem gilt dort dann unter anderem eine FFP2-Maskenpflicht.

Diesmal wurde der "Spaziergang" am Montag durch Kempten offiziell angemeldet - 1,5 Meter Abstand als Auflage

Für Montag, 24. Januar, wurde nun in Kempten ein „Spaziergang“ offiziell angemeldet. Vereinbart wurde eine Route vom Hildegardplatz über Pfeilergraben, Kronenstraße und Freudenberg, die die Polizei auch gut sichern könne, sagt Carmen Hage, Leiterin des Rechtsamtes. Auflage sei ein Abstand der Teilnehmenden von 1,5 Metern. Maskenpflicht bestehe aber keine.

Von den 106 Anzeigen in Stadt und Landkreis gingen 25 an Menschen aus Kempten. Die meisten Anzeigen für Demonstranten aus Oberallgäuer Orten: Wiggensbach (14), Dietmannsried (9), Waltenhofen und Altusried (je 6), Weitnau (5) sowie Betzigau, Immenstadt und Sulzberg (je 4). Die von am weitesten entfernt stammenden Demonstranten sind aus dem Großraum Köln (4) und Amsterdam (1).

