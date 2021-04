Anzeigen gegen Söder und Maskenverstöße: Diese Anzeigen beschäftigen die Polizei im Allgäu

Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen beschäftigen die Polizei Schwaben Süd/West weiter. Bürger wendeten sich auch mit Anzeigen gegen Markus Söder an die Beamten.

Maskenpflicht und andere Corona-Schutzmaßnahmen treiben viele um. Manche sind die Regeln noch zu locker, andere demonstrieren oder versuchen, Vorgaben zu umgehen.

Einzelne zeigen sogar Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder an. Ihr Vorwurf: Körperverletzung durch FFP2-Masken. Die Polizei wiederum zeigt Menschen an, weil sie keine Masken tragen. Insgesamt meldet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West seit Jahresanfang 758 Anzeigen von Menschen, die gegen die Regel verstoßen haben sollen.

120 Maskenverstöße bei der verbotenen "Querdenken"-Demo in Kempten

Die Tendenz war laut Polizeisprecher Holger Stabik abnehmend, bis im April mit der verbotenen Demo gegen die Corona-Maßnahmen die Zahlen hochschnellten: So gab es im Januar 213 und im Februar 196 Anzeigen, im März nur 151. Bis 26. April kamen weitere 198 Verstöße dazu. Darin enthalten sind 120 Maskenverstöße bei der Demo.

So lief die verbotene "Querdenken"-Demonstration in Kempten ab

Anzeigen gegen Ministerpräsident Söder wegen Vorwurf der Körperverletzung durch FFP2-Masken

Dagegen bleiben die erhobenen Vorwürfe gegen den Ministerpräsidenten etwa wegen Körperverletzung und Nötigung bei der Kripo Kempten (zuständig für Kempten, Kaufbeuren und die Landkreise Lindau, Ober-/Ostallgäu) überschaubar. Die Anzeigenzahl habe sich seit Januar von unter zehn auf „über 20“ mehr als verdoppelt – zuletzt aber deutlich nachgelassen.

Anzeigen dieser Art gibt es auch in anderen Ecken Bayerns. Die Polizei leitet sie alle an die Staatsanwaltschaft München I. Die ist örtlich für das Stadtgebiet München zuständig, aber als Sitz der Staatsregierung wäre die Hauptstadt ja sozusagen der Tatort. Laut Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, gingen heuer rund 200 Anzeigen ein, die Bürger gegen Söder und andere Politiker wegen der FFP2- oder Maskenpflicht erhoben haben. Die Staatsanwaltschaft erfasst und prüft die Anzeigen. Dann geht ein Bescheid raus. Das Ergebnis hat sich in den vergangenen Wochen nicht geändert. Leiding: „In den bisher angezeigten Fällen hat die jeweilige Vorprüfung ergeben, dass kein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung oder anderen Straftaten einzuleiten war.“

Auch bei womöglich falschen Attesten ermittelt die Polizei im Allgäu

Warum sich die Polizei mit so etwas überhaupt befasst? Die Polizei hat einen Strafverfolgungszwang, muss also prüfen, um was es geht. Bei einer Gefahrenlage könnte ja sofortiger Handlungsbedarf bestehen. Ansonsten schaut die Polizei laut Stabik nur, ob der Vorwurf begründet sein könnte, und leitet ihn weiter. Staatsanwaltschaft oder Gericht entscheiden, ob eine Anzeige verfolgt wird.

Anderes heißes Thema gerade bei Maskengegnern sind ärztliche Atteste, die vielleicht nicht immer korrekt sind. Ignoriert werden von der Polizei auch solche Verstöße nicht. Allerdings gibt es beim Gebrauch „unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ laut Stabik keine klare Tendenz: Wegen womöglich falscher Atteste nahm die Polizei seit Jahresanfang in 52 Fällen Ermittlungen auf. Elf waren es im Januar, je 15 im Februar und März und elf im April.

