Protesttag: Apotheken in Kempten und im Oberallgäu bleiben am Mittwoch geschlossen

20.11.2023 | Stand: 21:31 Uhr

Die Apotheken in Kempten und im Oberallgäu bleiben am Mittwoch, 14. Juni, geschlossen. Grund ist ein Protesttag der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Die Apothekerinnen und Apotheker fordern angesichts steigender Belastungen mehr Unterstützung von der Politik.

Apotheker kritisieren: Mehr Aufgaben, weniger Honorar

Die Aufgaben hätten während der vergangenen Jahre stetig zugenommen, am Honorar habe sich aber nichts geändert, sagt Dr. Martin Pfefferle, Pressesprecher der Apotheken in Kempten und im nördlichen Oberallgäu. Er betreibt die Martinus-Apotheke in Waltenhofen. Hinzu kämen nun steigende Energiekosten und Lieferengpässe bei Medikamenten, die Apotheker und Apothekerinnen Geld und Zeit kosten.

Mitarbeitende der Martinus-Apotheke werden am Mittwochvormittag vor dem Geschäft bereit stehen und Fragen beantworten. Ähnlich handhabt es die Bahnhof-Apotheke in Kempten. Pfefferle glaubt, dass sich alle Apotheken in der Region an dem Protest beteiligen. (Lesen Sie auch: "Jetzt sind auch wir einmal dran" - Oberallgäuer Apotheker streiken am 14. Juni)

Notdienst-Apotheken haben geöffnet

Wer am Mittwoch dringend Medikamente benötigt, erhalte diese bei den Notdienst-Apotheken, sagt der Apotheker. Das ist in Kempten die Kastanien-Apotheke in der Bahnhofstraße 42 und in Durach die Christophorus-Apotheke in der Bürgermeister-Batzer-Straße 1. Allen anderen Kunden rät er, fehlende Medikamente am Dienstag zu besorgen oder nachzusehen, ob der Bestand zuhause noch ausreicht.