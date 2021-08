Arbeiten an der Rottach in Kempten: Damit sich das Wasser in der Stadt nicht staut

Ein Hang an der Rottach in Kempten drohte abzurutschen. Das Wasserwirtschaftsamt sichert den Bereich jetzt ab.

23.08.2021 | Stand: 15:47 Uhr

Dass sich da unten an der Rottach etwas tut, ist von der Umgebung aus zu hören. Sichtbar allerdings ist nichts: Die Baustelle liegt versteckt zwischen zwei mit hohen Bäumen bewachsenen Hängen. „Ich wurde zuletzt öfter gefragt, was wir da eigentlich machen“, sagt Karl Schindele, Leiter des Wasserwirtschaftsamts Kempten. Ein Hang an der Rottach – etwa Höhe DAV-Alpinzentrum – drohte abzurutschen. Flussarbeiten sorgen dafür, dass es nicht dazu kommt. Und zugleich sollen sie verhindern, dass sich das Wasser an anderer Stelle in der Stadt staut.