Was "Work-Life-Balance" für Allgäuer Betriebe bedeutet

Beschäftigte haben aufgrund des Fachkräftemangels eine machtvolle Position. Work-Life-Balance wird ihnen immer wichtiger. Mit Folgen für Allgäuer Firmen.

13.03.2023 | Stand: 06:02 Uhr

Der Fachkräftemangel schreitet voran, gleichzeitig steigen die Ansprüche von Angestellten. Ein Stichwort mit zunehmender Bedeutung: Work-Life-Balance, also ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit. Doch welche Folgen hat das auf die Arbeitgeber und die Wirtschaft? Und wie reagiert die Politik darauf? Wir haben uns in und um Kempten umgehört.

Verdi Allgäu zu Work-Life-Balance: Auch Gesundheitsschutz und Arbeitnehmerschutz zählen

„Wenn die Arbeit so gestaltet ist, dass sie mich nicht überlastet, dann brauche ich vielleicht keine Teilzeit“, sagt Verdi-Bezirksgeschäftsführer Werner Röll. Umgekehrt bringe Arbeitnehmenden ihre Freizeit nichts, wenn die Arbeit sie krank mache. Seine Folgerung: Für angemessene Work-Life-Balance brauche es gute Führung, Gesundheitsschutz, Flexibilität; etwa für Pflegeberufe zudem planbare Arbeitszeiten. Tarife, die Lohnplus in Freizeit umwandeln, spielen Röll zufolge eine zunehmende Rolle. Das Schutzniveau für Arbeitnehmende zu senken, hält er jedoch für kontraproduktiv: „Wir haben gerade die höchsten Burnout-Zahlen jemals.“

Lesen Sie hier: Vier-Tage-Woche in Kempten: Volles Gehalt, aber weniger Arbeitszeit

Schulen: Die Flexibilität macht den Lehrberuf attraktiv - doch Teilzeit sorgt auch für Probleme

In den Grund- und Mittelschulen ist laut Herbert Rotter, Direktor des Schulamts in Immenstadt, der Teilzeitanteil in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mache den Beruf attraktiv; wer die Flexibilität wahrnimmt, sei womöglich zufriedener, die Leistung könne zunehmen. Jedoch könne das auch zu Problemen führen, etwa wenn es um ausreichend Personal für Klassenleitungen geht. In der Beschränkung der familiär begründeten Teilzeit liege daher ein großes Potenzial – „wenn manche Lehrkräfte dann aber statt für sechs bis acht Wochenstunden gar nicht zur Verfügung stehen, geht das nach hinten los“. Auch manche Lehrkräfte ohne Kinder steigen mittlerweile nach dem Referendariat in Teilzeit ein – „das gab es früher nicht“. Eine Rolle könnte die „wie in vielen Berufen gestiegene Arbeitsbelastung“ spielen, sagt Rotter und verweist etwa auf Inklusion und vermehrt auftretenden Förderbedarf.

Industrie und Handel: Flexibles Arbeite, guter Kaffee und ein schickes Büro - attraktive Arbeitgeber sind gefordert

Die Ansprüche von Arbeitnehmenden steigen – junge wie erfahrene wissen um ihre Stellung, sagt Björn Athmer, Regionalgeschäftsführer der IHK Allgäu. Unternehmen müssen heute ein attraktives Arbeitsumfeld anbieten. Das könne örtlich und zeitlich flexibles Arbeiten einschließen, Carsharingangebote, attraktive Räume oder etwa eine Dienstwohnung. „Selbst eine gute Kaffeemaschine oder ein Obstkorb können einen Unterschied machen.“ Trotz der krisengeprägten Lage würden viele Firmen in diesem Bereich investieren.

Gerade für junge Menschen spiele Teilzeit eine wachsende Rolle. „Wir müssen aber eigentlich produktiver werden“, sagt Athmer mit Blick auf den demografischen Wandel. Die aktuelle Konjunktur-Umfrage der IHK Allgäu ergab, dass der Fachkräftemangel von Unternehmen als zweitgrößtes Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung gesehen wird. „Arbeitet jemand in Teilzeit, brauche ich statt einer Person zwei.“ Hoffnung setzt Athmer etwa in Zuwanderung.

Lesen Sie auch: Sollten Beschäftigte länger als zehn Stunden arbeiten dürfen?

Das Thema Work-Life-Balance ist längst auch im Allgäuer Handwerk angekommen

Aufgrund des Fachkräftemangels setzen Handwerksbetriebe auch im Allgäu alles daran, kompetente Angestellte zu halten, sagt Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer Schwaben. Vor allem für Junge sei das Thema Work-Life-Balance wichtig. Viele Betriebe kämen ihnen entgegen, indem sie flexible Arbeitszeitmodelle anbieten, damit die Wünsche nach Freizeit für Familie und Interessen berücksichtigt werden können. „Gerade Firmen, die hier nach vorne denken, haben sicher einen Wettbewerbsvorteil.“

Work-Life-Balance: Muss die Politik aktiv werden?

Und wie blicken die hiesigen Bundestagsabgeordneten auf das Thema? Mechthilde Wittmann (CSU) sieht den Begriff der Work-Life-Balance problematisch: „Immer weniger Menschen scheinen Arbeit als einen bereichernden Teil ihres Lebens zu empfinden.“ Sie appelliert, die gesamtgesellschaftliche Auswirkung der individuellen Entscheidung zu sehen – genauso wie Stephan Thomae (FDP): „Man darf das Leben genießen, aber die Volkswirtschaft muss funktionieren – dafür sind alle mitverantwortlich.“

Nur das, was erwirtschaftet wird, könne etwa in den Klimaschutz investiert werden. Wittmann wie Thomae sehen das Schutzbedürfnis von Arbeitnehmern in Folge ihrer gewandelten Stellung am Arbeitsmarkt gesunken, Regelungen etwa zur maximalen Arbeitszeit sollten ihnen zufolge gelockert und einer individuellen Vereinbarung überlassen werden. „Ermöglichen wir mehr Flexibilität – dann sind Arbeitnehmer zufriedener und brauchen keine Teilzeit für eine ausreichende Work-Life-Balance“, sagt Wittmann.

Lesen Sie auch: Nadelöhr Personal: Wenn Allgäuer Kita-Räume leer bleiben