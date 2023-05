Assistierter Suizid: Viele offene Fragen und noch kein Gesetz

Für den „assistierten Suizid“ liegen drei Gesetzesentwürfe vor. Aktuell gibt es noch viele offene Fragen. Um diese geht es bei einer Veranstaltung in Kempten.

09.05.2023 | Stand: 18:47 Uhr

Ein Mensch möchte nicht mehr leben. Doch darf er frei über sein Ende entscheiden? Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja. Das Gericht in Karlsruhe hat 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung gekippt. Und nun? Nun gibt es viele Fragezeichen und drei Gesetzesentwürfe. Das evangelische Dekanat und das Bezirkskrankenhaus in Kempten rücken den „assistierten Suizid“ bei einem Vortrag mit Podiumsdiskussion an diesem Donnerstag in den Fokus.

Jutta Schröppel von der Suizidprävention: "Es geht um Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft"

Seelsorgerin Jutta Schröppel setzt sich im Allgäu für die Suizidprävention ein. Sie ist neben Anderen Ansprechpartnerin für Menschen, die in einer Krise stecken, die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Mit Blick auf die Suizidhilfe sagt sie: „Es gibt noch so viele offene Fragen.“ Fragen, die sie sich als Seelsorgerin stellt, die beispielsweise aber auch Ärztinnen und Psychologen betreffen.

Mit welchen Kriterien stellt man etwa fest, ob es sich um eine freie Entscheidung des oder der Betroffenen handelt? Wer darf Suizidhilfe überhaupt in Anspruch nehmen? Ist das vom Alter abhängig? Wie viele Beratungen muss es zuvor geben? Das könnte Sie auch interessieren: Seelsorgerin aus Kempten fordert: "Wir sollten offen über Suizid sprechen."

Beim assistierten Suizid geht es um eine Entscheidung von großer Tragweite, betont Schröppel. „Es geht nicht nur um Auswirkungen auf einzelne Personen, sondern auf unsere ganze Gesellschaft.“ Daher sei es wichtig, „dass wir uns damit auseinandersetzen und dass der Inhalt auch sehr genau bedacht wird“. Der assistierte Suizid sollte ihrer Ansicht nach eine Ausnahme bleiben und nicht zu einem Regelfall werden.

Deswegen müsse Suizidprävention immer Vorrang haben, sagt Schröppel. Es müsse zuerst danach gefragt werden, wie einem Menschen, der sich in einer für ihn nicht aushaltbaren Situation befindet, geholfen werden kann. Der oder die Betroffene müsse ausreichend über Möglichkeiten oder Therapien informiert werden.

Auch die Zuhörer im Publikum haben die Möglichkeit, über den "assistierten Suizid" mitzudiskutieren

Arne Manzeschke, Professor für Ethik und Anthropologie, wird bei der Veranstaltung am Donnerstag zunächst die ethischen Aspekte des assistierten Suizids erörtern. Gemeinsam mit Prof. Markus Jäger (Ärztlicher Direktor am BKH Kempten), Prof. Christian Langer (Chefarzt Palliativmedizin am Klinikum) und Rechtsanwältin Monika Ludwig diskutiert er anschließend über verschiedene Sichtweisen zur Suizidhilfe, bevor auch das Publikum in die Diskussion eingebunden werden soll.

Die Veranstaltung zum „assistierten Suizid“ startet am Donnerstag, 11. Mai, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle des Bezirkskrankenhauses in Kempten.



Die Gesetzeslage zur Suizidhilfe im Überbilck: