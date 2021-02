Auch Christian Schwarz will in den Bundestag - CSU sucht noch nach Gerd-Müller-Nachfolger

Nach dem Rückzug des Oberallgäuers Gerd Müller: Nun interessiert sich auch Christian Schwarz aus Haldenwang für eine Kandidatur. Einer jedoch will nicht.

11.02.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Sie wollen die Nachfolge von Gerd Müller antreten und im Herbst bei der Bundestagswahl für die CSU in Kempten sowie in den Landkreisen Lindau und Oberallgäu antreten: Am 19. Februar sollen sich die Aspiranten für das Direktmandat den drei Kreisverbänden vorstellen (wir berichteten). Auf der Liste stehen nach Informationen unserer Zeitung allerdings mehr als die vier bereits bekannten Bewerber. Interesse bekundet haben bislang Gerd Müllers Sohn Marius Müller aus Durach, Mechthilde Wittmann, die als Lebensgefährtin des Kemptener CSU-Chefs Thomas Kreuzer zwischen Kempten und München pendelt, Dr. Veronika Schraut aus Memmingen und David Fink aus Weiler.