Vegane Ersatz-Lebensmittel: Die Märkte sind voll - doch nur wenige stammen aus dem Allgäu

Vegane Lebensmittel werden auch in Kempten und im Allgäu immer beliebter. Fast jeder Markt führt Ersatzprodukte, doch nur wenige stammen aus der Region.

19.06.2023 | Stand: 08:06 Uhr

Eine lange Kühltheke zieht sich seit vergangenem Jahr durch die Obst- und Gemüseabteilung im Edeka Abröll in Kempten-Lenzfried. Was auf den ersten Blick vielfach nach Fleisch, Wurst und Käse aussieht, kommt größtenteils ohne tierische Inhaltsstoffe aus: Vieles ist vegan, alles vegetarisch. Zwar beschreiben sich laut Statista nur 1,58 Millionen Menschen in Deutschland als vegan, doch zu Ersatzprodukten greifen 42 Prozent mindestens einmal alle drei Monate. Geschäftsführer Thomas Abröll sagt: „Es gibt einige Menschen, die speziell wegen der veganen Auswahl bei uns einkaufen.“

