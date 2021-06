An diesem Freitag startet die Europameisterschaft. Wo die Menschen in Kempten und dem Oberallgäu die Spiele verfolgen können und welche Regeln dabei gelten.

10.06.2021 | Stand: 19:03 Uhr

Mit Trikot und schwarz-rot-goldener Blumenkette ab vor die Leinwand – so verfolgten viele Fußballfans vergangene Europameisterschaften. Auch in Kempten und dem Oberallgäu. Angesichts der aktuellen Corona-Lage ist das – wie so vieles – in diesem Jahr anders. Fußballschauen ist je nach Inzidenz nur im kleinen Kreis möglich.