Auf dem Haldebuckel in Kempten wird gebaggert: Doch für was?

Spaziergängern mag es aufgefallen sein: Auf dem Haldebuckel sind Arbeiten bereits in vollem Gang. Was entsteht hier?

07.11.2021 | Stand: 16:42 Uhr

Wer derzeit am Haldebuckel spazieren geht, mag sich wundern. Dort wird bereits kräftig gebuddelt: Um die Ausgleichsflächen für das Baugebiet Halde-Nord anzulegen, sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Laut einer Pressemitteilung aus der Stadtverwaltung sollen dort zum ökologischen Ausgleich Blühwiesen und Gehölzgruppen entstehen.

Insgesamt sind 420 neue Wohneinheiten geplant

Insgesamt sind in dem Baugebiet etwa 420 Wohneinheiten geplant. Start des ersten Bauabschnitts ist nach Angaben der Stadt voraussichtlich im Frühjahr 2023. Aktuell läuft die Erschließung des Gebiets – und eben die Anlage der Ausgleichsflächen.

Kräuter und Blühstreifen wachsen besser auf nährstoffarmen Böden, während Gehölze nährstoffreiche benötigen, teilt das Tiefbauamt mit. Diese Flächen werden derzeit vorbereitet. So wird der humusreiche Oberboden an den Stellen abgetragen, an denen die Blühstreifen entstehen sollen. Anschließend wird das Material im Bereich der Gehölzgruppen verfrachtet. In der Nähe des Bleicher Baches werden zusätzlich Wassermulden und Eidechsenhabitate aus Steinen und Wurzeln angelegt.

Die Bauarbeiten sollen bis Mitte November abgeschlossen sein

Bis Mitte November sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Dann werden die Gehölze gepflanzt. Die Blühstreifen werden im Frühjahr angelegt. Durch entsprechende Pflege sollen sich diese immer weiter ausbreiten, damit sich laut Tiefbauamt über die Jahre eine blütenreiche Wiese auf dem gesamten Gelände entwickeln kann. Daran sollen sich auch die Spaziergänger erfreuen können.

